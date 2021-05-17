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Haberler Galeri ‘Kim Milyoner Olmak İster’e damga vuran anlar! 1 milyon liralık soruya bir kala…
Giriş Tarihi: 17.05.2021 01:02 Güncelleme Tarihi: 17.05.2021 15:02

’e damga vuran anlar! 1 milyon liralık soruya bir kala…

'nin ve dünyanın en çok izlenen ve beğenilen yarışması '', her hafta olduğu gibi bu hafta da Pazar günü ekranlara geldi. 'Kim Milyoner Olmak İster', bu hafta yeniden izleyicileri kendisine hayran bıraktı. Bugün yayınlanan yeni bölümde güne damga vuran bir olay yaşandı. Yarışmaya katılan Tıbbi Laboratuvar Teknikleri bölümü mezunu 23 yaşındaki , azmiyle dikkat çekti. Küçük yaşta beyin felci geçiren yarışmacı, sadece başarısıyla değil hikayesiyle de herkesi kendisine hayran bıraktı. Yarışmacı, 1 milyon liralık soruyu görmeye bir adım kala herkesi şaşırtan bir hamle yaptı. İşte detaylar.

‘Kim Milyoner Olmak İster’e damga vuran anlar! 1 milyon liralık soruya bir kala…

'', ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla her hafta Pazar akşamları saat 20:00'da izleyicileriyle 'de buluşuyor.

‘Kim Milyoner Olmak İster’e damga vuran anlar! 1 milyon liralık soruya bir kala…

Bu hafta yayınlanan bölümde inanılmaz bir olay yaşandı.

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‘Kim Milyoner Olmak İster’e damga vuran anlar! 1 milyon liralık soruya bir kala…

Yarışmaya katılan Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Bölümü mezunu 23 yaşındaki , başarısıyla izleyenlerin ilgisini çekti.

‘Kim Milyoner Olmak İster’e damga vuran anlar! 1 milyon liralık soruya bir kala…

Hatta ünlü sunucu Kenan İmirzalıoğu bile yarışma sırasında heyecanını gizleyemedi.

‘Kim Milyoner Olmak İster’e damga vuran anlar! 1 milyon liralık soruya bir kala…

Serebral palsi (küçük yaşta beyin felci) geçiren yarışmacı, sadece başarısıyla değil, hikayesiyle de herkesi kendisine hayran bıraktı.

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