‘Kim Milyoner Olmak İster’e damga vuran anlar! 1 milyon liralık soruya bir kala…

ATV'nin ve dünyanın en çok izlenen ve beğenilen yarışması 'Kim Milyoner Olmak İster', her hafta olduğu gibi bu hafta da Pazar günü ekranlara geldi. 'Kim Milyoner Olmak İster', bu hafta yeniden izleyicileri kendisine hayran bıraktı. Bugün yayınlanan yeni bölümde güne damga vuran bir olay yaşandı. Yarışmaya katılan Afyon Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıbbi Laboratuvar Teknikleri bölümü mezunu 23 yaşındaki Betül Yoğurtçu, azmiyle dikkat çekti. Küçük yaşta beyin felci geçiren yarışmacı, sadece başarısıyla değil hikayesiyle de herkesi kendisine hayran bıraktı. Yarışmacı, 1 milyon liralık soruyu görmeye bir adım kala herkesi şaşırtan bir hamle yaptı. İşte detaylar.