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Haberler Galeri Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran anlar! 90 yaşındaki yarışmacı 400 bin TL’lik soruya ulaştı
Giriş Tarihi: 10.04.2023 02:01 Güncelleme Tarihi: 10.04.2023 02:04

Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran anlar! 90 yaşındaki yarışmacı 400 bin TL’lik soruya ulaştı

atv ekranlarında yayınlandığı ilk günden beri ilgiyle takip edilen ve para ödülü dağıtmaya doymayan yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster?, bu haftaki bölümüyle izleyicileri ekranlara kilitledi. Sevilen oyuncu ve sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekranlara gelen Kim Milyoner Olmak İster?'de bu hafta 400 bin TL'lik soruya ulaşan 90 yaşındaki yarışmacı Rana Özmutlu'nun muhteşem performansı yarışmaya damga vurdu.

Kim Milyoner Olmak İster’e damga vuran anlar! 90 yaşındaki yarışmacı 400 bin TL’lik soruya ulaştı

Dünyanın en çok seyredilen ve en çok kazandıran bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster? heyecan dolu yeni bölümüyle bu hafta da izleyicileri ekrana kilitledi. Ünlü sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekranlara gelen Kim Milyoner Olmak İster?'de bu hafta 400 bin TL'lik soruya ulaşan 90 yaşındaki yarışmacı Rana Özmutlu'nun muhteşem performansı yarışmaya damga vurdu. İşte Milyoner'in heyecan dolu bölümü ve yarışmacılara yöneltilen tüm sorular…

Kim Milyoner Olmak İster’e damga vuran anlar! 90 yaşındaki yarışmacı 400 bin TL’lik soruya ulaştı
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Kim Milyoner Olmak İster’e damga vuran anlar! 90 yaşındaki yarışmacı 400 bin TL’lik soruya ulaştı
Kim Milyoner Olmak İster’e damga vuran anlar! 90 yaşındaki yarışmacı 400 bin TL’lik soruya ulaştı
Kim Milyoner Olmak İster’e damga vuran anlar! 90 yaşındaki yarışmacı 400 bin TL’lik soruya ulaştı
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