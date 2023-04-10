Giriş Tarihi: 10.04.2023 02:01
Güncelleme Tarihi: 10.04.2023
02:04
Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran anlar! 90 yaşındaki yarışmacı 400 bin TL’lik soruya ulaştı
atv ekranlarında yayınlandığı ilk günden beri ilgiyle takip edilen ve para ödülü dağıtmaya doymayan yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster?, bu haftaki bölümüyle izleyicileri ekranlara kilitledi. Sevilen oyuncu ve sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekranlara gelen Kim Milyoner Olmak İster?'de bu hafta 400 bin TL'lik soruya ulaşan 90 yaşındaki yarışmacı Rana Özmutlu'nun muhteşem performansı yarışmaya damga vurdu.