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Haberler Galeri ‘Kim Milyoner Olmak İster’e damga vuran yarışmacı! Kim Milyoner Olmak İster’de büyük ödüle 3 adım kala…
Giriş Tarihi: 01.11.2021 00:21 Güncelleme Tarihi: 01.11.2021 00:24

Kim Milyoner Olmak İster’e damga vuran yarışmacı! Kim Milyoner Olmak İster’de büyük ödüle 3 adım kala…

ATV'nin ve dünyanın en çok seyredilen ve kazandıran yarışma programı 'Kim Milyoner Olmak İster', yeni günüyle izleyicilerinin karşısına çıktı. Ünlü sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla yarışma, yine izleyicileri kendisine hayran bıraktı. 'Kim Milyoner Olmak İster'de yeni sezonda büyük bir değişikliğe gidildi ve yarışmada para ağacı yenilendi. Yeni bölümde barajı geçen yarışmacılar 50, 100, 200 ve 400 bin TL gibi büyük ödüller için mücadele verdi. Yarışmaya katılan Seyfettin Ersan Erol adlı yarışmacı, başarılı bir performans sergiledi. Yarışmacı, İmirzalıoğlu'nun sunduğu yarışmada büyük ödüle 3 adım kala verdiği cevapla dikkatleri üzerine çekti.

‘Kim Milyoner Olmak İster’e damga vuran yarışmacı! Kim Milyoner Olmak İster’de büyük ödüle 3 adım kala…

ATV'nin ve Türkiye'nin en çok izlenilen ve beğenilen yarışma programlarından 'Kim Milyoner Olmak İster' her hafta olduğu gibi bu hafta Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla izleyicilerin karşısına çıktı.

‘Kim Milyoner Olmak İster’e damga vuran yarışmacı! Kim Milyoner Olmak İster’de büyük ödüle 3 adım kala…

Yeni günüyle izleyicilerin karşısına çıkan 'Kim Milyoner Olmak İster'de bu hafta yine yarışmacıların başarılı performansları yer aldı.

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‘Kim Milyoner Olmak İster’e damga vuran yarışmacı! Kim Milyoner Olmak İster’de büyük ödüle 3 adım kala…

Yarışmaya katılan Seyfettin Ersan Erol adlı yarışmacı, başarılı bir performans sergiledi.

‘Kim Milyoner Olmak İster’e damga vuran yarışmacı! Kim Milyoner Olmak İster’de büyük ödüle 3 adım kala…

Baraj sorusunu geçen yarışmacı, zor sorularda doğru tahminler yaptı.

‘Kim Milyoner Olmak İster’e damga vuran yarışmacı! Kim Milyoner Olmak İster’de büyük ödüle 3 adım kala…

Yarışmacı, 100 bin barajına kadar ulaştı.

Kim Milyoner Olmak İster'de büyük ödüle 3 adım kala… | Video

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