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Haberler Galeri ‘Kim Milyoner Olmak İster’e damga vurdu! Genç yarışmacı öyle bir soruda elendi ki
Giriş Tarihi: 14.08.2021 23:34 Güncelleme Tarihi: 14.08.2021 23:35

Kim Milyoner Olmak İster’e damga vurdu! Genç yarışmacı öyle bir soruda elendi ki

ATV'nin ve dünyanın en çok seyredilen ve kazandıran yarışma programı 'Kim Milyoner Olmak İster', her hafta cumartesi günü izleyicilerinin karşısına çıkıyor. Ünlü sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla yarışma, bu hafta yine izleyicileri kendisine hayran bıraktı. Yayınlanan bu bölümde Buse Eroğlu isimli yarışmacı, henüz ilk sorularda elenerek herkesi şaşırttı. Eroğlu, 'Kimlere optimist denir?' adlı soruya 'gözlüklü' kişilere cevabı vererek yarışmadan elendi. 21 yaşındaki genç yarışmacının verdiği cevap sonrası ünlü sunucu Kenan İmirzalıoğlu da şaşkınlığını gizleyemedi. İşte detaylar

‘Kim Milyoner Olmak İster’e damga vurdu! Genç yarışmacı öyle bir soruda elendi ki

ATV'nin ve Türkiye'nin en çok izlenilen ve beğenilen yarışma programlarından 'Kim Milyoner Olmak İster' her hafta olduğu gibi bu hafta Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla izleyicilerin karşısına çıktı.

‘Kim Milyoner Olmak İster’e damga vurdu! Genç yarışmacı öyle bir soruda elendi ki

21 yaşındaki genç yarışmacı Buse Eroğlu, 'Kim Milyoner Olmak İster'e katıldı.

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‘Kim Milyoner Olmak İster’e damga vurdu! Genç yarışmacı öyle bir soruda elendi ki

Eroğlu henüz ilk sorularda karşısına çıkan, "Kimlere 'optimist' denir' sorusuna cevap verdi.

‘Kim Milyoner Olmak İster’e damga vurdu! Genç yarışmacı öyle bir soruda elendi ki

SEYİRCİ JOKER HAKKINI KULLANDI

21 yaşındaki Buse Eroğlu, 'Kim Milyoner Olmak İster'de henüz ilk sorularda elenerek herkesi şaşırttı.

‘Kim Milyoner Olmak İster’e damga vurdu! Genç yarışmacı öyle bir soruda elendi ki

Eroğlu, 'Kimlere optimist denir?' sorusunda seyirci joker hakkını kullandı.

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