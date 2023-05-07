Giriş Tarihi: 07.05.2023 23:49 Güncelleme Tarihi: 07.05.2023 23:49

Kim Milyoner Olmak İster’e damga vurdu! Kim Milyoner Olmak İster’de bir yarışmacı uzun bir süre sonra ilk kez…

ATV'nin ve dünyanın en çok kazandıran programlarından Kim Milyoner Olmak İster, her hafta olduğu gibi bu hafta da izleyicileri ekrana kilitledi Ünlü sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekranlara gelen Kim Milyoner Olmak İster'e katılan 33 yaşında Reyhan Bilgeoğlu, ilk baraj sorusunda heyecanına yenildi. Yarışmacı, ikinci soruda önce yarı yarıya joker hakkını kullandı. Yarışmada yanlış cevap veren yarışmacı uzun bir süre ilk kez bu yarışmadan ödül alamayan yarışmacılardan biri oldu. İşte o soru ve Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran o anlar!