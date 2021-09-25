’Kim Milyoner Olmak İster’e damga vurdu! Yarışmacı ’Kim Milyoner Olmak İster’de ilk soruda elendi!

ATV'nin ve dünyanın en çok seyredilen ve kazandıran yarışma programı 'Kim Milyoner Olmak İster', yeni günüyle izleyicilerinin karşısına çıktı. Ünlü sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla yarışma, yine izleyicileri kendisine hayran bıraktı. 'Kim Milyoner Olmak İster'de yeni sezonda büyük bir değişikliğe gidildi ve yarışmada para ağacı yenilendi. Yeni bölümde barajı geçen yarışmacılar 50, 100, 200 ve 400 bin TL gibi büyük ödüller için mücadele verdi. Yayınlanan bu bölümde Murat Serkan Besler isimli yarışmacı, ailesinin şekerlemeci olduğunu söyledi. Yarışmacı, ilk soruda karşısına çıkan 'Hangisi tatlıcılarda bulunabilecek ürünlerden birinin adıdır?' sorusuna 'sıcak keşkül' cevabını verdi ve yarışmadan elendi. İşte yaşananlar!