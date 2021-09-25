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Haberler Galeri 'Kim Milyoner Olmak İster’e damga vurdu! Yarışmacı 'Kim Milyoner Olmak İster’de ilk soruda elendi!
Giriş Tarihi: 25.09.2021 00:40 Güncelleme Tarihi: 25.09.2021 00:40

'Kim Milyoner Olmak İster’e damga vurdu! Yarışmacı 'Kim Milyoner Olmak İster’de ilk soruda elendi!

ATV'nin ve dünyanın en çok seyredilen ve kazandıran yarışma programı 'Kim Milyoner Olmak İster', yeni günüyle izleyicilerinin karşısına çıktı. Ünlü sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla yarışma, yine izleyicileri kendisine hayran bıraktı. 'Kim Milyoner Olmak İster'de yeni sezonda büyük bir değişikliğe gidildi ve yarışmada para ağacı yenilendi. Yeni bölümde barajı geçen yarışmacılar 50, 100, 200 ve 400 bin TL gibi büyük ödüller için mücadele verdi. Yayınlanan bu bölümde Murat Serkan Besler isimli yarışmacı, ailesinin şekerlemeci olduğunu söyledi. Yarışmacı, ilk soruda karşısına çıkan 'Hangisi tatlıcılarda bulunabilecek ürünlerden birinin adıdır?' sorusuna 'sıcak keşkül' cevabını verdi ve yarışmadan elendi. İşte yaşananlar!

’Kim Milyoner Olmak İster’e damga vurdu! Yarışmacı ’Kim Milyoner Olmak İster’de ilk soruda elendi!

ATV'nin ve Türkiye'nin en çok izlenilen ve beğenilen yarışma programlarından 'Kim Milyoner Olmak İster' her hafta olduğu gibi bu hafta Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla izleyicilerin karşısına çıktı.

’Kim Milyoner Olmak İster’e damga vurdu! Yarışmacı ’Kim Milyoner Olmak İster’de ilk soruda elendi!

Yayınlanan bu bölümde Murat Serkan Besler isimli yarışmacı katıldı.

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’Kim Milyoner Olmak İster’e damga vurdu! Yarışmacı ’Kim Milyoner Olmak İster’de ilk soruda elendi!

Ailesinin şekerci ve çikolatacı olduğunu söyleyen yarışmacı, karşısına çıkan ilk soruda şaşkınlık yaşadı.

’Kim Milyoner Olmak İster’e damga vurdu! Yarışmacı ’Kim Milyoner Olmak İster’de ilk soruda elendi!

Yarışmacının ilk soruda karşısına, 'Hangisi tatlıcılarda bulunabilecek ürünlerden birinin adıdır?' sorusu çıktı.

’Kim Milyoner Olmak İster’e damga vurdu! Yarışmacı ’Kim Milyoner Olmak İster’de ilk soruda elendi!

Yarışmacı soruya 'sıcak keşkül' cevabını verdi ve yarışmadan daha ilk soruda elendi.

'Kim Milyoner Olmak İster'e damga vurdu! Yarışmacı 'Kim Milyoner Olmak İster'de ilk soruda elendi! | Video

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