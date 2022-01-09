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Haberler Galeri Kim Milyoner Olmak İster’e hikayesiyle damga vurdu! Kim Milyoner Olmak İster’de futbol sorusuna verdiği cevap olay oldu!
Giriş Tarihi: 09.01.2022 23:10 Güncelleme Tarihi: 09.01.2022 23:39

Kim Milyoner Olmak İster’e hikayesiyle damga vurdu! Kim Milyoner Olmak İster’de futbol sorusuna verdiği cevap olay oldu!

ATV'nin ve dünyanın en çok seyredilen ve kazandıran yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'de geceye damga vuran ilginç bir an yaşandı. Ünlü sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekranlara gelen Kim Milyoner Olmak İster'e katılan Öznur Özdemir, hayat hikayesiyle yarışmaya damga vuran isimlerin arasında yer aldı. 2011 yılında beyin ameliyatı geçiren Milyoner yarışmacısı, hayatının dönüm noktasını anlattı. Yarışmacının güldüren klarnet detayı ve yaşadıkları, ünlü sunucuya ve seyircilere hem duygusal anlar yaşattı, hem de güldürdü. Yarışmacı 2 bin TL'lik soruyu cevapladıktan sonra karşısına bir futbol sorusu çıktı. Futbol sorusunu doğru cevaplayan yarışmacı ile Kenan İmirzalıoğlu arasındaki diyalog dikkat çekti. İşte ayrıntılar!

Kim Milyoner Olmak İster’e hikayesiyle damga vurdu! Kim Milyoner Olmak İster’de futbol sorusuna verdiği cevap olay oldu!

ATV'nin ve Türkiye'nin en çok izlenilen ve beğenilen yarışma programlarından 'Kim Milyoner Olmak İster' her hafta olduğu gibi bu hafta Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla izleyicilerin karşısına çıktı.

Kim Milyoner Olmak İster’e hikayesiyle damga vurdu! Kim Milyoner Olmak İster’de futbol sorusuna verdiği cevap olay oldu!

Haftada iki gün izleyicilerle buluşan 'Kim Milyoner Olmak İster'de bu hafta yine yarışmacıların başarılı performansları yer aldı.

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Kim Milyoner Olmak İster’e hikayesiyle damga vurdu! Kim Milyoner Olmak İster’de futbol sorusuna verdiği cevap olay oldu!

Yarışmaya katılan Öznur Özdemir adlı yarışmacı, programın bugünkü bölümüne adeta damga vurdu.

Kim Milyoner Olmak İster'e hikayesiyle damga vurdu! | Video

Kim Milyoner Olmak İster’e hikayesiyle damga vurdu! Kim Milyoner Olmak İster’de futbol sorusuna verdiği cevap olay oldu!

Özdemir, hikayesiyle hem herkesi duygulandırdı, hem de güldürdü. Yarışmacı, 2 bin liralık baraj sorusuna kadar geldi. 3 bin TL'lik soruda Özdemir'in karşısına bir futbol sorusu çıktı.

Kim Milyoner Olmak İster’e hikayesiyle damga vurdu! Kim Milyoner Olmak İster’de futbol sorusuna verdiği cevap olay oldu!

Yarışmacı karşısına 3 bin lira değerinde, "Galatasaray'ın Süper Kupa ve UEFA Kupası şampiyonluğu gibi başarılarıyla övünen arkadaşına sürekli 'Biz de sizi 6-0 yendik' diyerek karşılık veren biri muhtemelen hangi takımı tutmaktadır?" sorusu çıktı.

Kim Milyoner Olmak İster'e hikayesiyle damga vurdu! Kim Milyoner Olmak İster'de futbol sorusuna verdiği cevap olay oldu! | Video

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