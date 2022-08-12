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Haberler Galeri Kim Milyoner Olmak İster’e hikayesiyle damga vurdu! Kim Milyoner Olmak İster’de istediği soruya kadar gelince gözyaşlarına hakim olamadı!
Giriş Tarihi: 12.08.2022 23:10 Güncelleme Tarihi: 12.08.2022 23:10

Kim Milyoner Olmak İster’e hikayesiyle damga vurdu! Kim Milyoner Olmak İster’de istediği soruya kadar gelince gözyaşlarına hakim olamadı!

ATV'nin en çok izlenen ve dünyanın en çok kazandıran yarışma programlarından biri olan Kim Milyoner Olmak İster, bugün yeni bölümüyle ekranlara geldi. Haftada iki gün yayınlanan ve ünlü sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekranlara gelen 'Kim Milyoner Olmak İster', bugün yine izleyicileri kendisine hayran bıraktı. Yayınlanan bu bölümde Elif Türk'ün hikayesi programa damga vurdu. Yarışmacı ameliyatı için istediği soruya kadar ulaşınca gözyaşlarına hakim olamadı. İşte Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran o anlar!

Kim Milyoner Olmak İster’e hikayesiyle damga vurdu! Kim Milyoner Olmak İster’de istediği soruya kadar gelince gözyaşlarına hakim olamadı!

ATV'nin ve dünyanın en çok seyredilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster'in bu haftaki bölümü yine nefesleri kesti.

Kim Milyoner Olmak İster’e hikayesiyle damga vurdu! Kim Milyoner Olmak İster’de istediği soruya kadar gelince gözyaşlarına hakim olamadı!

Ünlü sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekranlara gelen Kim Milyoner Olmak İster'de bugtün yarışmacıların yine başarılı performansları yer aldı.

Kim Milyoner Olmak İster'e hikayesiyle damga vurdu! | Video

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Kim Milyoner Olmak İster’e hikayesiyle damga vurdu! Kim Milyoner Olmak İster’de istediği soruya kadar gelince gözyaşlarına hakim olamadı!

Yarışmaya katılan Elif Türk, yarışmadaki başarılı performansının yanı sıra hikayesiyle de dikkat çekti.

Kim Milyoner Olmak İster’e hikayesiyle damga vurdu! Kim Milyoner Olmak İster’de istediği soruya kadar gelince gözyaşlarına hakim olamadı!

Zonguldak'ta yaşayan ve hemşire olarak görev yapan yarışmacı, hastanede geçirdiği kazayı anlattı.

Kim Milyoner Olmak İster'de istediği soruya kadar gelince gözyaşlarına hakim olamadı! | Video

Kim Milyoner Olmak İster’e hikayesiyle damga vurdu! Kim Milyoner Olmak İster’de istediği soruya kadar gelince gözyaşlarına hakim olamadı!

Hastanede etil alkol patlaması yaşandığını ve çalışırken ileri derecede yandığını dile getirerek hikayesiyle hem izleyicileri, hem de ünlü sunucuyu üzdü.

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