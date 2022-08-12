Giriş Tarihi: 12.08.2022 23:10 Güncelleme Tarihi: 12.08.2022 23:10

Kim Milyoner Olmak İster’e hikayesiyle damga vurdu! Kim Milyoner Olmak İster’de istediği soruya kadar gelince gözyaşlarına hakim olamadı!

ATV'nin en çok izlenen ve dünyanın en çok kazandıran yarışma programlarından biri olan Kim Milyoner Olmak İster, bugün yeni bölümüyle ekranlara geldi. Haftada iki gün yayınlanan ve ünlü sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekranlara gelen 'Kim Milyoner Olmak İster', bugün yine izleyicileri kendisine hayran bıraktı. Yayınlanan bu bölümde Elif Türk'ün hikayesi programa damga vurdu. Yarışmacı ameliyatı için istediği soruya kadar ulaşınca gözyaşlarına hakim olamadı. İşte Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran o anlar!