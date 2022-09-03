Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Kim Milyoner Olmak İster’e katılan yarışmacı heyecandan yerinde duramadı! Kim Milyoner Olmak İster’e damga vuran o anlar!
Giriş Tarihi: 03.09.2022 00:32 Güncelleme Tarihi: 03.09.2022 00:45

Kim Milyoner Olmak İster’e katılan yarışmacı heyecandan yerinde duramadı! Kim Milyoner Olmak İster’e damga vuran o anlar!

ATV'nin sevilen reyting rekortmeni programlarından Kim Milyoner Olmak İster, bugün izleyicileri ile buluştu. Her hafta olduğu gibi ünlü sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekranlara gelen Kim Milyoner Olmak İster'de bugün başarılı performanslar yer aldı. Yarışmaya katılan Leyla Altıparmak isimli yarışmacı, başarılı bir performans sergileyerek 200 bin TL'lik soruya kadar geldi. Ancak yarışmacının başarısından çok heyecanlı tavırları izleyicilerin ilgisini çekti. İşte Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran o yarışmacı!

Kim Milyoner Olmak İster’e katılan yarışmacı heyecandan yerinde duramadı! Kim Milyoner Olmak İster’e damga vuran o anlar!

ATV'nin reyting rekortmeni ve dünyanın en çok kazandıran yarışması Kim Milyoner Olmak İster', bugün yeni bölümüyle izleyicilerin karşısına çıktı.

Kim Milyoner Olmak İster’e katılan yarışmacı heyecandan yerinde duramadı! Kim Milyoner Olmak İster’e damga vuran o anlar!

Ünlü sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekranlara gelen Kim Milyoner Olmak İster'de bugün yarışmacıların yine başarılı performansları yer aldı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Kim Milyoner Olmak İster’e katılan yarışmacı heyecandan yerinde duramadı! Kim Milyoner Olmak İster’e damga vuran o anlar!

İlgiyle izlenen yarışmaya bu hafta katılan Leyla Altıparmak isimli yarışmacı, adeta damga vurdu.

Kim Milyoner Olmak İster'e katılan yarışmacı heyecandan yerinde duramadı! | Video

Kim Milyoner Olmak İster’e katılan yarışmacı heyecandan yerinde duramadı! Kim Milyoner Olmak İster’e damga vuran o anlar!

BAŞARILI PERFORMANS SERGİLEDİ

Yarışmaya katılan Leyla Altıparmak isimli yarışmacı, ikinci baraj sorusuna kadar ulaşarak başarılı bir performans sergiledi.

Kim Milyoner Olmak İster’e katılan yarışmacı heyecandan yerinde duramadı! Kim Milyoner Olmak İster’e damga vuran o anlar!

HEYECANLI TAVIRLARI İLGİ TOPLADI!

Ancak yarışmacının başarısından çok heyecanlı tavırları izleyicilerin ilgisini çekti.

SON DAKİKA