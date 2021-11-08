‘Kim Milyoner Olmak İster’e katılan yarışmacı verdiği cevapla herkes şoke etti! Yarışmacı, ‘Kim Milyoner Olmak İster’de acele karar verince…

ATV'nin ve dünyanın en çok seyredilen ve kazandıran yarışma programı 'Kim Milyoner Olmak İster', yeni günüyle izleyicilerinin karşısına çıktı. Ünlü sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla yarışma, yine izleyicileri kendisine hayran bıraktı. 'Kim Milyoner Olmak İster'de yeni sezonda büyük bir değişikliğe gidildi ve yarışmada para ağacı yenilendi. Yeni bölümde barajı geçen yarışmacılar 50, 100, 200 ve 400 bin TL gibi büyük ödüller için mücadele verdi. Yarışmaya katılan Aslı Şengül isimli yarışmacı, yarışma boyunca verdiği cevaplarla başarılı bir performans sergiledi. Şengül, 100 bin barajına kadar ulaştı. Yarışmacı 100 bin TL'lik soruyu açtırdı, ancak acele karar veren yarışmacı verdiği cevapla herkesi şaşırttı. İşte ayrıntılar!