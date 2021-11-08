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Haberler Galeri ‘Kim Milyoner Olmak İster’e katılan yarışmacı verdiği cevapla herkes şoke etti! Yarışmacı, ‘Kim Milyoner Olmak İster’de acele karar verince…
Giriş Tarihi: 08.11.2021 00:28 Güncelleme Tarihi: 08.11.2021 00:31

Kim Milyoner Olmak İster’e katılan yarışmacı verdiği cevapla herkes şoke etti! Yarışmacı, ‘Kim Milyoner Olmak İster’de acele karar verince…

ATV'nin ve dünyanın en çok seyredilen ve kazandıran yarışma programı 'Kim Milyoner Olmak İster', yeni günüyle izleyicilerinin karşısına çıktı. Ünlü sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla yarışma, yine izleyicileri kendisine hayran bıraktı. 'Kim Milyoner Olmak İster'de yeni sezonda büyük bir değişikliğe gidildi ve yarışmada para ağacı yenilendi. Yeni bölümde barajı geçen yarışmacılar 50, 100, 200 ve 400 bin TL gibi büyük ödüller için mücadele verdi. Yarışmaya katılan Aslı Şengül isimli yarışmacı, yarışma boyunca verdiği cevaplarla başarılı bir performans sergiledi. Şengül, 100 bin barajına kadar ulaştı. Yarışmacı 100 bin TL'lik soruyu açtırdı, ancak acele karar veren yarışmacı verdiği cevapla herkesi şaşırttı. İşte ayrıntılar!

‘Kim Milyoner Olmak İster’e katılan yarışmacı verdiği cevapla herkes şoke etti! Yarışmacı, ‘Kim Milyoner Olmak İster’de acele karar verince…

ATV'nin ve Türkiye'nin en çok izlenilen ve beğenilen yarışma programlarından 'Kim Milyoner Olmak İster' her hafta olduğu gibi bu hafta Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla izleyicilerin karşısına çıktı.

‘Kim Milyoner Olmak İster’e katılan yarışmacı verdiği cevapla herkes şoke etti! Yarışmacı, ‘Kim Milyoner Olmak İster’de acele karar verince…

Yeni günüyle izleyicilerin karşısına çıkan 'Kim Milyoner Olmak İster'de bu hafta yine yarışmacıların başarılı performansları yer aldı.

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‘Kim Milyoner Olmak İster’e katılan yarışmacı verdiği cevapla herkes şoke etti! Yarışmacı, ‘Kim Milyoner Olmak İster’de acele karar verince…

Yarışmaya katılan Aslı Şengül, adlı yarışmacı, verdiği cevaplarla 100 bin barajına kadar ulaştı.

'Kim Milyoner Olmak İster'e katılan yarışmacı verdiği cevapla herkes şoke etti! | Video

‘Kim Milyoner Olmak İster’e katılan yarışmacı verdiği cevapla herkes şoke etti! Yarışmacı, ‘Kim Milyoner Olmak İster’de acele karar verince…

100 bin TL'ye ulaşan yarışmacının karşısına, 'Hangisi 'uygun' kelimesinin eş anlamlısı değildir?' sosusu çıktı.

‘Kim Milyoner Olmak İster’e katılan yarışmacı verdiği cevapla herkes şoke etti! Yarışmacı, ‘Kim Milyoner Olmak İster’de acele karar verince…

Acele karar veren yarışmacı 'oranlı' cevabını son kararı olarak sundu.

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