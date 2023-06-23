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Haberler Galeri Kim Milyoner Olmak İster’e "Umarım kaderim babamla aynı olmaz" diyerek o soruya cevap verdi! İşte geceye damga vuran o an!
Giriş Tarihi: 23.06.2023 01:07 Güncelleme Tarihi: 23.06.2023 01:07

Kim Milyoner Olmak İster’e "Umarım kaderim babamla aynı olmaz" diyerek o soruya cevap verdi! İşte geceye damga vuran o an!

ATV'nin en çok izlenen ve dünyanın en çok kazandıran yarışması Kim Milyoner Olmak İster, her hafta olduğu gibi bu hafta da izleyicileri ekran başına kilitledi. Ünlü sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekranlara gelen Kim Milyoner Olmak İster'e katılan 18 yaşındaki Yavuz Selim Ensari'nin performansı programa damga vurdu. Daha önce babasının yarışmaya katıldığını dile getiren yarışmacı, babasının elendiği soru gibi bir soruda elenmek istemediğini dile getirse de benzer bir soruda elendi. İşte Kim Milyoner Olmak İster'de yaşananlar!

Kim Milyoner Olmak İster’e Umarım kaderim babamla aynı olmaz diyerek o soruya cevap verdi! İşte geceye damga vuran o an!

ATV'nin ve dünyanın en çok kazandıran reyting rekortmeni yarışması Kim Milyoner Olmak İster'in bu haftaki bölümü yeni gününde izleyicilerin karşısına çıktı.

Kim Milyoner Olmak İster’e Umarım kaderim babamla aynı olmaz diyerek o soruya cevap verdi! İşte geceye damga vuran o an!

Ünlü sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekranlara gelen Kim Milyoner Olmak İster'e katılan 18 yaşındaki Yavuz Selim Ensari'nin performansı programa damga vurdu.

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Kim Milyoner Olmak İster’e Umarım kaderim babamla aynı olmaz diyerek o soruya cevap verdi! İşte geceye damga vuran o an!

Daha önce babasının yarışmaya katıldığını dile getiren yarışmacı, babasının elendiği soru gibi bir soruda elenmek istemediğini dile getirdi.

Kim Milyoner Olmak İster'e "Umarım kaderim babamla aynı olmaz" diyerek o soruya cevap verdi! | Video

Kim Milyoner Olmak İster’e Umarım kaderim babamla aynı olmaz diyerek o soruya cevap verdi! İşte geceye damga vuran o an!

Ayrıca Ensari, babasının yarışmadan sonra sosyal medyada kendisine 'egosu tavan yapmış doktorun oğlu' lakabı takıldığını anlattı.

Kim Milyoner Olmak İster'e "Umarım kaderim babamla aynı olmaz" diyerek o soruya cevap verdi! İşte geceye damga vuran o an! | Video

Kim Milyoner Olmak İster’e Umarım kaderim babamla aynı olmaz diyerek o soruya cevap verdi! İşte geceye damga vuran o an!

Yarışmacının karşısına, "Sorunun ardından yarışmacının babasından Eyüp Sultan hikayesi... "Mazereti olan, mazeretli" anlamında kelimenin doğru yazılışı hangisidir?" sorusu çıktı.

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