"Kim Milyoner Olmak İster"in sunucusu Kenan İmirzalıoğlu kızları Lalin ile Leyla için… Kenan İmirzalıoğlu çocuklarına köy hayatını aşılıyor!

"Kim Milyoner Olmak İster" programının sevilen sunucusu Kenan İmirzalıoğlu ile oyuncu eşi Sinem Kobal, 2016 yılında nikah masasına oturmuştu. Kendisi gibi oyuncu olan Sinem Kobal ile altı yıldır mutlu bir evlilik sürdüren Kenan İmirzalıoğlu, Etiler'deki kuaföründen çıkarken objektiflere yansıdı. Kenan İmirzalıoğlu, hayvanlara yönelik şiddet görüntülerine isyan etti. Lalin ve Leyla adında iki kız çocuk babası olan 48 yaşındaki oyuncu, bebeklerine kendisinin doğup, büyüdüğü köy hayatını aşıladığını söyledi.