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Haberler Galeri "Kim Milyoner Olmak İster"in sunucusu Kenan İmirzalıoğlu kızları Lalin ile Leyla için… Kenan İmirzalıoğlu çocuklarına köy hayatını aşılıyor!
Giriş Tarihi: 02.12.2022 10:19 Güncelleme Tarihi: 02.12.2022 10:21

"Kim Milyoner Olmak İster"in sunucusu Kenan İmirzalıoğlu kızları Lalin ile Leyla için… Kenan İmirzalıoğlu çocuklarına köy hayatını aşılıyor!

"Kim Milyoner Olmak İster" programının sevilen sunucusu Kenan İmirzalıoğlu ile oyuncu eşi Sinem Kobal, 2016 yılında nikah masasına oturmuştu. Kendisi gibi oyuncu olan Sinem Kobal ile altı yıldır mutlu bir evlilik sürdüren Kenan İmirzalıoğlu, Etiler'deki kuaföründen çıkarken objektiflere yansıdı. Kenan İmirzalıoğlu, hayvanlara yönelik şiddet görüntülerine isyan etti. Lalin ve Leyla adında iki kız çocuk babası olan 48 yaşındaki oyuncu, bebeklerine kendisinin doğup, büyüdüğü köy hayatını aşıladığını söyledi.

Kim Milyoner Olmak İsterin sunucusu Kenan İmirzalıoğlu kızları Lalin ile Leyla için… Kenan İmirzalıoğlu çocuklarına köy hayatını aşılıyor!

Son dönem hayvanlara karşı yapılan şiddet olaylarıyla ilgili Kenan İmirzalıoğlu, önceki gün Etiler'deki kuaförü çıkışı görüntülendi. Ünlü oyuncu, hayvanlara yönelik şiddet görüntüleri hatırlatılınca, "Ne diyeyim, nasıl bir vicdandır. Biz ne zaman uzaklaştık bu kadar insanlıktan, vicdanımızdan? Bir de ben köy çocuğuyum, köyde doğdum büyüdüm, kediyle, köpekle, inekle, koyunla falan. İnsanlar nasıl bağlantı kuramıyorlar. Bu kadar hayvanın içerisinde yaşarken anlayamıyorum. Yüreğimiz sızlıyor, canımız sıkılıyor, üzülüyoruz. Kötü etkiliyor böyle şeyler" dedi.

Kim Milyoner Olmak İsterin sunucusu Kenan İmirzalıoğlu kızları Lalin ile Leyla için… Kenan İmirzalıoğlu çocuklarına köy hayatını aşılıyor!

"NEGATİFLERİ DÜŞÜNÜP ENSEMİZİ KARARTMAYALIM"

Milliyet'in haberine göre; "Bir taraftan da çok yardım eden hayvanlar için canını dişine takan insanlar var" diyen İmirzalıoğlu, "Ben yürüyüş yaparken görüyorum, bütün hayvanları tek tek besliyorlar.

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Kim Milyoner Olmak İsterin sunucusu Kenan İmirzalıoğlu kızları Lalin ile Leyla için… Kenan İmirzalıoğlu çocuklarına köy hayatını aşılıyor!

O yüzden hep negatifleri düşünüp ensemizi karartmayalım" dedi. Emirgan'da oturduğu evin önünde kedi kulübelerinin olduğu hatırlatılan İmirzalıoğlu, "Elimizden geldiği kadar kollamaya çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

Kim Milyoner Olmak İsterin sunucusu Kenan İmirzalıoğlu kızları Lalin ile Leyla için… Kenan İmirzalıoğlu çocuklarına köy hayatını aşılıyor!

"ÇOCUKLUKTA KALDI ARTIK"
Köyde büyüdüğünü söyleyen ünlü oyuncu, "O günleri özlüyor musunuz?" sorusuna, "Yine gidiyorum köye.

Kim Milyoner Olmak İsterin sunucusu Kenan İmirzalıoğlu kızları Lalin ile Leyla için… Kenan İmirzalıoğlu çocuklarına köy hayatını aşılıyor!

Özlem duysam da gidiyorum. O artık nostalji, çocuklukta kaldı artık. 'Çocukluğu özlüyor musun?' gibi bir durum olur" yanıtını verdi.

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