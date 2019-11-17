Kim Milyoner Olmak İster'in sunucusu Kenan İmirzalıoğlu'ndan çok özel açıklamalar! Kenan İmirzalıoğlu: Baba olmak biraz da...

HEPİMİZ BİRİCİK VARLIKLARIZ

- Ekran başında kendinizle ya da yanınızdakilerle yarıştığınız oldu mu?

- Karakter olarak meraklı ve öğrenmeye aç bir insanım. Bilgiye ve bilene saygı duyuyorum. Sinema başta olmak üzere sanat üzerine kendimi zenginleştirmeye çalışırım. Böyle olunca, Kim Milyoner Olmak İster'i izlememek mümkün mü? Bu program bir okul gibi. Hayatın içinden bin bir türlü bilgi ile karşılaşıyorsunuz. Bu nedenle her şeyi bilmem ya da şu düzeye kadar geliyorum demem mümkün değil. Bir gün 10'uncu soruyu biliyorsunuz, bir gün 4'üncü soruda takılı veriyorsunuz. Ama en güzeli, ev ahali ile birlikte izleyip, şıkları hep beraber tartışıp, heyecanı birlikte yaşamak. Biz, Sinem ile birlikte yarışmayı seviyoruz. Bence, Kim Milyoner Olmak İster'in en güzel tarafı ailenin tüm bireylerini bir araya getirmesi ve eski günlerdeki gibi bir aile aktivitesi niteliğinde olması...



- Bazen bir sorunun cevabını alabilmek için dakikalarca bekliyorsunuz. Bu işi yaparken sabırlı olmak gerekiyor, aynı zamanda insan psikolojisinden de anlamak lazım. Siz bu kontrolü hatasız bir şekilde sürdürüyorsunuz. Oyuncu geçmişiniz size yardımcı oldu mu?

- Öncelikle iltifatınız için çok teşekkür ederim. Ben daha yeni başladığımı düşünüyorum. Ama başarılı olduğumu düşünüyorsanız, ne mutlu bana.

Şimdiye kadar 100'e yakın yarışmacı karşıma oturdu. Hepsinin hikâyesine tanık oldum. Hepsi bende ayrı bir hatıra bıraktı. İnsanların kısa da olsa yaşam öykülerine şahit olmak ve belki de onlar için yaşamlarının en özel tecrübelerinden birini yaşarken onların yanında olmak çok özel bir duygu. O ana bire bir yarışmacının yanında şahit oluyorsunuz. Biri ilk soruda elendiğinde o şaşkınlığı onunla yaşıyorsunuz. Biri çok ihtiyacı olduğunu anlatıp bin lirayla yarışmadan ayrılırken onun üzüntüsünü paylaşıyorsunuz. Biri kazandığında, çok istediği şeylerin olduğunu görüp duygusallaştığında onunla bu hissi paylaşıyorsunuz ve saklamaya çalışsanız da gözleriniz doluyor. Karşınızdaki yarışmacı ile empati kurabildiğiniz ölçüde sabrınız da, anlayışınız da artıyor.



- İzlenme oranlarınız da bunu gösteriyor. Yarışmadan önce böyle bir eğitim aldınız mı? O koltuğa oturmadan önce kendinizi hazırlamak için çalışma yaptınız mı?

- Tekrar sağ olun. Ben özel bir eğitim almadım. Tavrım da kendiliğinden böyle. Yarışmaya medeni cesaret göstererek gelen her bir konuğun, hayatının en özel anlarından birini yaşayacağını kendime hatırlatarak, onların üzerindeki heyecan ve stresi azaltıp, bilgi ve birikimlerini en iyi şekilde kullanmalarını sağlamaya çalışıyorum. Hepimiz çok özel, biricik varlıklarız. Hepimiz çok değerliyiz. Böyle baktığımızda zaten kendiliğinden daha doğru bir iletişim kurduğumuza inanıyorum.