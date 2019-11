Kim Milyoner Olmak İster'in sunucusu Kenan İmirzalıoğlu'ndan çok özel açıklamalar! Kenan İmirzalıoğlu: Baba olmak biraz da...

MATEMATİK BİR DÜŞÜNME BİÇİMİ

- Siz Yıldız Teknik Üniversitesi, Matematik Bölümü mezunusunuz. Ülkemizde pek çok kişinin zorlandığı bir alanı bilim seviyesinde okudunuz. Matematiğin normal hayatta pek de gerekli olmadığını düşünenler de var. Siz kendi hayatınızda matematik bilmenin avantajlarını yaşadınız mı? Bilindiğinin aksine aslında matematik bilmek iş ve sosyal hayatta hatta aile ve ilişkiler de de işe yarayan bir bilim mi? Matematik bilmenin size artı kazandırdığı anlar oldu mu?

- Matematik bir düşünme biçimidir. Her şeyden önce size analitik düşünmeyi öğretir. Neden sonuç ilişkilerini anlatır. En basit bilgilerin bile ispatlanmasının ne kadar zor olduğunu gösterir. Doğruluğunu ispat edemediğiniz işlemlere karşı nasıl bir tavır takınacağınız size kalmıştır. Ya sorgulamadan kabul edersiniz ya da araştırır, inceler ve yeniden hesaplarsınız. Hayatın kendisi de, bu denklemden çok da farklı değil bence...



EŞİNİ BULMAK KIYMETLİ

- Eşiniz Sinem Kobal ile gözlerden uzak bir evlilik hayatı yaşıyorsunuz. İkiniz de Türkiye'nin en çok sevilen ve merak edilen oyunculardansınız. Gözden uzak olmak, ilişkide istikrarı ve ilişkinin uzun ömürlü olmasını sağlayan bir etken mi?

- Biraz önce her birimizin biricik olduğundan söz ettim. Buradan hareketle her bir ilişkinin de kendine has özellikleri olduğu sonucuna varabiliriz. Ben ilişkilerin başarılı olması için karşılıklı uyum içinde olmanın en temel koşul olduğunu düşünüyorum. Bazı çiftler aşklarını göz önünde yaşamayı tercih ederler, kimileri özel hayatlarını daha geride tutmayı isterler. Ben şahsen bunun şöhretle ilgili olmadığını düşünüyorum. Eminim sizin iş çevrenizde ya da sosyal çevrenizde bu farklı tavırları gösteren arkadaşlarınız vardır. Birbirimizi yargılamadan anlamaya çalışmak en güzeli. Ben böyle istiyorum ve yaşıyorum. Başkası farklı bir tarz benimsiyor. Eminim beslendikleri bir şeyler vardır...



- "Evlilik başka, insanın eşini bulması başka. Eşini bulmak çok kıymetli bir şey" diye bir cümleniz var. Sinem Hanım'ın hangi özellikleri size "İşte bu benim eşim" dedirtti?

- Eşini bulmak gerçekten çok kıymetli. Tümüyle güvendiğiniz, hiç bir şüphe duymadan yanında kendiniz olabildiğiniz ve koşulsuz kabul edildiğinizi hissettiğiniz biri bence gerçek eştir. Ve bu hissiyat, bütün medeni koşulların üzerindedir. Bulunduğu zaman hemen sahip çıkılması ve kaybetmemek için de çok çalışılması gerektiğini düşünüyorum.