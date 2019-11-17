Kim Milyoner Olmak İster'in sunucusu Kenan İmirzalıoğlu'ndan çok özel açıklamalar! Kenan İmirzalıoğlu: Baba olmak biraz da...

- Bir nevi mimiklerinizle hem yarışmacıya hem de seyircilere enerji veriyorsunuz. Cevaplarını bildiğiniz sorularda içinizden yarışmacıya ipucu verme isteği geçiyor mu?
- Elimden gelse doğru cevabı versem! Böyle bir şey elbette ki, mümkün değil. Öncelikle ben de soruları yarışmacılarla birlikte görüyorum. İnanın bildiğim soruda bile, yanlış bir şey yapmaktan ve yarışmacıyı yönlendirmekten endişe ediyorum. Bu büyük bir sorumluluk. Olabildiğince nötr durmaya ve yarışmacının mantığını izlemeye özen gösteriyorum. Yorum yapmaktan ziyade, soru sormayı tercih ediyorum. Çünkü bir yarışmacıya gerçekten ipucu vermeyi başardığımı, kabul edelim. Bu diğer yarışmacılara büyük bir haksızlık olmaz mı?
BABA OLMAK YAZGI İŞİ
- Türk toplumunun geneli sizi çok güvenilir buluyor. Aslında güvenilir bir aile babası hissiyatı veren duruşunuz var. Sizin baba olma özleminiz var mı?
- Çok güzel sözler bunlar... Sağ olun. Bir yanımla keyiflensem de, bir yanımla şaşırıyorum. Bunun için özel bir şey yapmıyorum. Ben böyle bir insanım. Bir işi yapacağım diye yola çıkarsam, onu en iyi şekilde yapmak için elimden geleni yaparım. Bunlar bir kişiyi iyi aile babası yapabilecek özellikler olarak görülebilir elbette... Ama baba olmak biraz da yazgımıza bağlı... Onu da zaman gösterecek.
HAYATI VİCDAN RAHATLIĞI BAMBAŞKA BİR DENEYİMDİ İLE YAŞAMAK ÇOK ÖNEMLİ
- Ülkemizde birçok kadın, beğendiği erkek tipini tarif etmek isterken "Kenan İmirzalıoğlu gibi" derler. Böyle bir literatürün baş aktörü olmak ve yıllar boyunca da olacak olmak size ne hissettiriyor?
- Tabii ki, bunu duymak çok hoşuma gitti. Ama hayatınızı bu tanımlar üzerine kurduğunuzda, ilerideki yaşlarda sorun yaşamanız çok olası gibi geliyor bana. Bu nedenle ben hayatımı kendi değerlerim üzerine kurmayı tercih ettim. İşimi iyi yapmak benim için önemli ama en önemlisi hayatımı vicdan rahatlığı ile yaşamak... Mahremiyetimiz hepimiz için çok değerli. Böyle baktığınızda hiç birimizin bir diğerinden farkı kalmıyor, değil mi?