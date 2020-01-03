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Kim olduğunu görünce çok şaşıracaksınız! O şimdi çok ünlü!

Kim olduğunu görünce çok şaşıracaksınız! O şimdi çok ünlü!

Ünlü şarkıcının Instagram'dan yaptığı paylaşım olay oldu. Güzel şarkıcı yıllar öncesine ait fotoğrafını "Yılın ilk tbt'si yaklaşık 40 yıl öncesinden gelsin o zaman" notuyla Instagram sayfasında paylaştı. Ünlü şarkıcının fotoğrafına beğeni ve yorum yağdı. Kısa sürede sosyal medyada olay oldu. Ünlü sanatçının paylaşımı sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girdi. Pembe eşofmanları ile dalga dalga saçlarını tutarak objektife poz veren bu kızı tanıyabildiniz mi? O kız çocuğu Türk müziğinin güçlü isimlerinden…