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Haberler Galeri Kim olduğunu görünce çok şaşıracaksınız! O şimdi çok ünlü! Usta oyuncudan nostaljik paylaşım
Giriş Tarihi: 25.03.2022 13:40 Güncelleme Tarihi: 25.03.2022 13:44

Kim olduğunu görünce çok şaşıracaksınız! O şimdi çok ünlü! Usta oyuncudan nostaljik paylaşım

Türk televizyon tarihinin unutulmazları arasına adını altın harflerle yazdıran ekranların en uzun soluklu dizilerinden Bizimkiler tüm oyuncularıyla izleyicinin kalbine taht kurmuştu. Aradan geçen yıllar usta oyuncuların hayat verdikleri rolleri unutturmaya yetmedi. Bizimkiler'in oyuncuları şimdi ne yapıyor? Sorusu sık sık farklı isimler ile yeniden gündeme geliyor. Usta oyuncu, altı yaşında çekilen fotoğrafını Instagram'dan yayınlayarak, geçmişi andı. Ünlü oyuncu, okul öncesi önlüğüyle verdiği pozu, "İlkokula başlarken" notuyla paylaştı.

Kim olduğunu görünce çok şaşıracaksınız! O şimdi çok ünlü! Usta oyuncudan nostaljik paylaşım

Ayşe Kökçü, 6 yaşında çekilen fotoğrafını Instagram'dan yayınlayarak, geçmişi andı. Ünlü oyuncu, okul öncesi önlüğüyle verdiği pozu, "İlkokula başlarken..." notuyla paylaştı

Kim olduğunu görünce çok şaşıracaksınız! O şimdi çok ünlü! Usta oyuncudan nostaljik paylaşım

66 yaşındaki oyuncu Ayşe Kökçü, nostaljik paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

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Kim olduğunu görünce çok şaşıracaksınız! O şimdi çok ünlü! Usta oyuncudan nostaljik paylaşım

Kökçü, 1961 yılında çekilen fotoğrafını sosyal medya hesabından yayınladı.

Kim olduğunu görünce çok şaşıracaksınız! O şimdi çok ünlü! Usta oyuncudan nostaljik paylaşım

"İLKOKULA BAŞLARKEN..."

Eski günleri yad eden Ayşe Kökçü, okul öncesi önlüğüyle verdiği pozunu takipçileriyle paylaştı.

Kim olduğunu görünce çok şaşıracaksınız! O şimdi çok ünlü! Usta oyuncudan nostaljik paylaşım

Ünlü oyuncu, gönderisine, "İlkokula başlarken, 1961..." notunu düştü. Kökçü'nün paylaşımları takipçilerinden 3 binden fazla beğeni aldı.

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