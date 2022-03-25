Giriş Tarihi: 25.03.2022 13:40 Güncelleme Tarihi: 25.03.2022 13:44

Kim olduğunu görünce çok şaşıracaksınız! O şimdi çok ünlü! Usta oyuncudan nostaljik paylaşım

Türk televizyon tarihinin unutulmazları arasına adını altın harflerle yazdıran ekranların en uzun soluklu dizilerinden Bizimkiler tüm oyuncularıyla izleyicinin kalbine taht kurmuştu. Aradan geçen yıllar usta oyuncuların hayat verdikleri rolleri unutturmaya yetmedi. Bizimkiler'in oyuncuları şimdi ne yapıyor? Sorusu sık sık farklı isimler ile yeniden gündeme geliyor. Usta oyuncu, altı yaşında çekilen fotoğrafını Instagram'dan yayınlayarak, geçmişi andı. Ünlü oyuncu, okul öncesi önlüğüyle verdiği pozu, "İlkokula başlarken" notuyla paylaştı.