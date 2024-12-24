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Haberler Galeri Kimisi gösterişli kimisi de sade... Ortak özellikleri ise hepsinin çok güzel olması! İşte ünlüler dünyasına damga vuran birbirinden güzel gelinlerin gelinlikler!
Giriş Tarihi: 24.12.2024 15:14 Güncelleme Tarihi: 24.12.2024 15:32

Kimisi gösterişli kimisi de sade... Ortak özellikleri ise hepsinin çok güzel olması! İşte ünlüler dünyasına damga vuran birbirinden güzel gelinlerin gelinlikler!

Ünlüler dünyasında bu yıl muradına eren gelinleri oldukça fazlaydı. Güzellikleri kadar gelinlikleriyle de magazinleri süsleyen ünlü gelinler, sosyal medyayı adeta ele geçirmişti. Pınar Deniz'den Melisa Aslı Pamuk'a Sima Tarkan'dan İrem Helvacıoğlu'na kadar birçok ünlü yüz, tüm dikkatleri üzerine çekmişti. İşte gelinlikleri ile yıla damga vuran birbirinden güzel taze gelinler!

Kimisi gösterişli kimisi de sade... Ortak özellikleri ise hepsinin çok güzel olması! İşte ünlüler dünyasına damga vuran birbirinden güzel gelinlerin gelinlikler!

SİMA TARKAN VE MARK BAŞOĞLU

Sosyal medya fenomeni ve influencer olan Sima Tarkan, altı kabarık gelinliği ile Instagram dünyasında ses getirmişti.

Kimisi gösterişli kimisi de sade... Ortak özellikleri ise hepsinin çok güzel olması! İşte ünlüler dünyasına damga vuran birbirinden güzel gelinlerin gelinlikler!

SİMA TARKAN VE MARK BAŞOĞLU

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Kimisi gösterişli kimisi de sade... Ortak özellikleri ise hepsinin çok güzel olması! İşte ünlüler dünyasına damga vuran birbirinden güzel gelinlerin gelinlikler!

SİMA TARKAN VE MARK BAŞOĞLU

Kimisi gösterişli kimisi de sade... Ortak özellikleri ise hepsinin çok güzel olması! İşte ünlüler dünyasına damga vuran birbirinden güzel gelinlerin gelinlikler!

SİMA TARKAN VE MARK BAŞOĞLU

Kimisi gösterişli kimisi de sade... Ortak özellikleri ise hepsinin çok güzel olması! İşte ünlüler dünyasına damga vuran birbirinden güzel gelinlerin gelinlikler!

SİMA TARKAN VE MARK BAŞOĞLU

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