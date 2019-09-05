Kimse Bilmez’in Sevda’sı Özgü Kaya hakkındaki o gerçek şaşırttı!

atv dizisi Kimse Bilmez, salı akşamlarına damga vurmaya devam ediyor. Dizinin 12'nci bölümü de Tüm Kişiler'de en çok izlenen yapım oldu. Dizi, Tüm Kişiler'de 5.31 izlenme oranı ve yüzde 16.16 izlenme payıyla 100 program arasında birinci olarak zirveye kuruldu. 'Kimse Bilmez'de önceki akşam; 'Ali' ve 'Pilot', 'Ali'nin zekası sayesinde 'Takacı'nın tuzağından kurtuldu. Ancak 'Vedat'ın 'Takacı'yı öldürmesi, 'Pilot'u da kaçak durumuna düşürdü. 'Pilot', 'Duygu'nun yanındayken polisler tarafından basıldı. 'Uygar' ise 'Ali' ve 'Sevda'yı ayırmak için plan kurdu. Özgü Kaya, Sevda karakteriyle dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. İzleyiciler internette en çok Özgü Kaya hakkında bilgiler araştırdı ve Kimse Bilmez'in Sevda'sı ile ilgili en çok merak edilen soru ise güzel oyuncu Özgü Kaya'nın yaşı oldu! İşte Kimse Bilmez'in Sevda'sı Özgü Kaya'nın ve diğer ünlü isimlerin yaşları…