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Haberler Galeri Kimse bunu beklemiyordu... Küçük Gelin Çağla Şimşek değişimi ile dudak uçuklattı! İşte büyüleyen güzelliğiyle Çağla Şimşek...
Giriş Tarihi: 04.04.2021 09:42 Güncelleme Tarihi: 06.04.2021 07:16

Kimse bunu beklemiyordu... değişimi ile dudak uçuklattı! İşte büyüleyen güzelliğiyle Çağla Şimşek...

Küçük yaşta oyunculuğuyla yıldızı parlayan renkli güzel gözleri ile de tüm dikkatleri üzerine çekmişti. İlk olarak dizisinde görünen, ardından dizisi ile hafızalarda yer edinen Çağla Şimşek değişimi ile dudak uçuklattı. Reklam filmlerinden de aşina olduğumuz Çağla Şimşek, mavi güzel gözleri ve sarı saçlarıyla ileride ne kadar güzel bir kız olacağının sinyallerini vermişti. Güzelliğinin yanı sıra oyunculuğu ile de küçük yaşta yapımcıların dikkatini çeken Çağla Şimşek 'nin kısa sürede gönüllere taht kuran dizisi Kardeşleri'in kadrosuna dahil oldu. 'in Ayşe'si olarak ekranlara dönen de beğeni topluyor. İşte ...

Kimse bunu beklemiyordu... Küçük Gelin Çağla Şimşek değişimi ile dudak uçuklattı! İşte büyüleyen güzelliğiyle Çağla Şimşek...

Küçük yaşta oyunculuğuyla yıldızı parlayan renkli güzel gözleri ile de tüm dikkatleri üzerine çekmişti. İlk olarak dizisinde görünen, ardından dizisi ile hafızalarda yer edinen Çağla Şimşek değişimi ile dudak uçuklattı.

Kimse bunu beklemiyordu... Küçük Gelin Çağla Şimşek değişimi ile dudak uçuklattı! İşte büyüleyen güzelliğiyle Çağla Şimşek...

Reklam filmlerinden de aşina olduğumuz , mavi güzel gözleri ve sarı saçlarıyla ileride ne kadar güzel bir kız olacağının sinyallerini vermişti.

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Kimse bunu beklemiyordu... Küçük Gelin Çağla Şimşek değişimi ile dudak uçuklattı! İşte büyüleyen güzelliğiyle Çağla Şimşek...

Güzelliğinin yanı sıra oyunculuğu ile de küçük yaşta yapımcıların dikkatini çeken 'nin kısa sürede gönüllere taht kuran dizisi Kardeşleri'in kadrosuna dahil oldu.

Kimse bunu beklemiyordu... Küçük Gelin Çağla Şimşek değişimi ile dudak uçuklattı! İşte büyüleyen güzelliğiyle Çağla Şimşek...

'in Ayşe'si olarak ekranlara dönen 'in değişimi de beğeni topluyor. İşte ...

Kimse bunu beklemiyordu... Küçük Gelin Çağla Şimşek değişimi ile dudak uçuklattı! İşte büyüleyen güzelliğiyle Çağla Şimşek...
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