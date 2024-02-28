Giriş Tarihi: 28.02.2024 10:14
Güncelleme Tarihi: 28.02.2024
10:38
Kimseye aldırış etmedi fena yakalandı! 38 yaşındaki Hadise 10 yaş küçük sevgilisi Mert Ayaydın ile sarmaş dolaş böyle görüntülendi!
Magazin kulislerine bomba gibi düşen aşk haberi! 38 yaşındaki Hadise, yer aldığı projelerin yanı sıra özel hayatıyla da dikkat çekiyor. Mehmet Dinçerler ile 5 aylık evliliğin ardından ayrılan Hadise, bu kez aradığı aşkı bakın kimde buldu! Ünlü şarkıcı Hadise, iş insanı Yalçın Ayaydın'ın oğlu Mert Ayaydın ile Etiler'de bir mekanda sarmaş dolaş dans ederken görüntülendi. İkilinin birbirini öpmesi ve çevredeki kimseye aldırış etmemesi dikkat çekti. İşte merak edilen tüm detaylar…