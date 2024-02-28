Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Kimseye aldırış etmedi fena yakalandı! 38 yaşındaki Hadise 10 yaş küçük sevgilisi Mert Ayaydın ile sarmaş dolaş böyle görüntülendi!
Giriş Tarihi: 28.02.2024 10:14 Güncelleme Tarihi: 28.02.2024 10:38

Kimseye aldırış etmedi fena yakalandı! 38 yaşındaki Hadise 10 yaş küçük sevgilisi Mert Ayaydın ile sarmaş dolaş böyle görüntülendi!

Magazin kulislerine bomba gibi düşen aşk haberi! 38 yaşındaki Hadise, yer aldığı projelerin yanı sıra özel hayatıyla da dikkat çekiyor. Mehmet Dinçerler ile 5 aylık evliliğin ardından ayrılan Hadise, bu kez aradığı aşkı bakın kimde buldu! Ünlü şarkıcı Hadise, iş insanı Yalçın Ayaydın'ın oğlu Mert Ayaydın ile Etiler'de bir mekanda sarmaş dolaş dans ederken görüntülendi. İkilinin birbirini öpmesi ve çevredeki kimseye aldırış etmemesi dikkat çekti. İşte merak edilen tüm detaylar…

Kimseye aldırış etmedi fena yakalandı! 38 yaşındaki Hadise 10 yaş küçük sevgilisi Mert Ayaydın ile sarmaş dolaş böyle görüntülendi!

38 yaşındaki Hadise genç sevgilisiyle fena yakalandı… Hadise, bu sefer de özel hayatıyla dikkatleri üzerine çekti.

Kimseye aldırış etmedi fena yakalandı! 38 yaşındaki Hadise 10 yaş küçük sevgilisi Mert Ayaydın ile sarmaş dolaş böyle görüntülendi!

Mehmet Dinçerler ile boşandıktan sonra adı birçok kez aşk dedikodularına karışan Hadise, ünlü iş insanı Yalçın Ayaydın'la eşi Tunay Ayaydın'ın 28 yaşındaki oğlu Mert Ayaydın ile görüntülendi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Kimseye aldırış etmedi fena yakalandı! 38 yaşındaki Hadise 10 yaş küçük sevgilisi Mert Ayaydın ile sarmaş dolaş böyle görüntülendi!

Muhabir Online'da yer alan habere göre, 38 yaşındaki ünlü sanatçı Hadise Etiler'de bir mekanda Ayaydın şirketleri veliahtı iş insanı Mert Ayaydın ile sarmaş dolaş dans ederken yakalandı.

Kimseye aldırış etmedi fena yakalandı! 38 yaşındaki Hadise 10 yaş küçük sevgilisi Mert Ayaydın ile sarmaş dolaş böyle görüntülendi!

İkilinin dans ederken birbirini öpmesi ve çevredeki kimseye de aldırış etmemesi dikkat çekti.

Kimseye aldırış etmedi fena yakalandı! 38 yaşındaki Hadise 10 yaş küçük sevgilisi Mert Ayaydın ile sarmaş dolaş böyle görüntülendi!

İşte olay görüntüler...

SON DAKİKA