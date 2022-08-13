Kır dümeni Karan kaptan! Burak Özçivit ile Fahriye Evcen oğulları Karan’la tatilin keyfini çıkarıyor

Giriş Tarihi: 13.08.2022 07:57
Güncelleme Tarihi: 13.08.2022
07:59
2017 yılında nikah masasına oturan oyuncu çift Fahriye Evcen ile Burak Özçivit, mutlu evlilikleriyle magazin dünyasının gözde isimleri arasında yer alıyor. Evliliklerini Karan adını verdikleri oğullarıyla taçlandıran Özçivit ailesi, şimdilerde ikinci çocuk heyecanı yaşıyor. Burak Özçivit, son olarak 2,5 aylık hamile eşi Fahriye Evcen ile yeni pozlarını yayınlamıştı. Bodrum'da tatil yapan Burak Özçivit ile Fahriye Evcen bu kez oğulları Karan'ın pozlarını sosyal medyadan yayınladı. Güzel oyuncu, önceki gün guletlerinden yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Oyuncu, oğlu Karan'ın dümen başındaki bir fotoğrafını ve birlikte çektirdikleri bir başka kareyi 'Aşkım' notuyla takipçileriyle paylaştı.