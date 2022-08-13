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Haberler Galeri Kır dümeni Karan kaptan! Burak Özçivit ile Fahriye Evcen oğulları Karan'la tatilin keyfini çıkarıyor
Giriş Tarihi: 13.08.2022 07:57 Güncelleme Tarihi: 13.08.2022 07:59

Kır dümeni Karan kaptan! Burak Özçivit ile Fahriye Evcen oğulları Karan'la tatilin keyfini çıkarıyor

2017 yılında nikah masasına oturan oyuncu çift Fahriye Evcen ile Burak Özçivit, mutlu evlilikleriyle magazin dünyasının gözde isimleri arasında yer alıyor. Evliliklerini Karan adını verdikleri oğullarıyla taçlandıran Özçivit ailesi, şimdilerde ikinci çocuk heyecanı yaşıyor. Burak Özçivit, son olarak 2,5 aylık hamile eşi Fahriye Evcen ile yeni pozlarını yayınlamıştı. Bodrum'da tatil yapan Burak Özçivit ile Fahriye Evcen bu kez oğulları Karan'ın pozlarını sosyal medyadan yayınladı. Güzel oyuncu, önceki gün guletlerinden yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Oyuncu, oğlu Karan'ın dümen başındaki bir fotoğrafını ve birlikte çektirdikleri bir başka kareyi 'Aşkım' notuyla takipçileriyle paylaştı.

Kır dümeni Karan kaptan! Burak Özçivit ile Fahriye Evcen oğulları Karan’la tatilin keyfini çıkarıyor

Fahriye Evcen ile Burak Özçivit, mutlu evlilikleriyle magazin dünyasının gözde isimleri arasında yer alıyor. Evliliklerini Karan adını verdikleri oğullarıyla taçlandıran Özçivit ailesi, şimdilerde ikinci çocuk heyecanı yaşıyor.

Kır dümeni Karan kaptan! Burak Özçivit ile Fahriye Evcen oğulları Karan’la tatilin keyfini çıkarıyor

İkinci kez baba olacak olan Burak Özçivit geçtiğimiz Babalar Günü'nde oğlu Karan ile bu pozunu paylaşmıştı.

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Kır dümeni Karan kaptan! Burak Özçivit ile Fahriye Evcen oğulları Karan’la tatilin keyfini çıkarıyor

Burak Özçivit, son olarak 2,5 aylık hamile eşi Fahriye Evcen ile yeni pozlarını yayınlamıştı.

Kır dümeni Karan kaptan! Burak Özçivit ile Fahriye Evcen oğulları Karan’la tatilin keyfini çıkarıyor

Bodrum'da tatil yapan Burak Özçivit ile Fahriye Evcen bu kez oğulları Karan'ın pozlarını sosyal medyadan yayınladı.

Kır dümeni Karan kaptan! Burak Özçivit ile Fahriye Evcen oğulları Karan’la tatilin keyfini çıkarıyor

Oyuncu Burak Özçivit, ailesiyle birlikte sezonun yorgunluğunu Ege sularında atmaya devam ediyor. Özçivit'in eşi Fahriye Evcen de tatil anlarını sosyal medyadan takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor. Güzel oyuncu, önceki gün guletlerinden yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Oyuncu, oğlu Karan'ın dümen başındaki bir fotoğrafını ve birlikte çektirdikleri bir başka kareyi 'Aşkım' notuyla takipçileriyle paylaştı.

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