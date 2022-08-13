Kır dümeni Karan kaptan! Burak Özçivit ile Fahriye Evcen oğulları Karan’la tatilin keyfini çıkarıyor

Oyuncu Burak Özçivit, ailesiyle birlikte sezonun yorgunluğunu Ege sularında atmaya devam ediyor. Özçivit'in eşi Fahriye Evcen de tatil anlarını sosyal medyadan takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor. Güzel oyuncu, önceki gün guletlerinden yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Oyuncu, oğlu Karan'ın dümen başındaki bir fotoğrafını ve birlikte çektirdikleri bir başka kareyi 'Aşkım' notuyla takipçileriyle paylaştı.