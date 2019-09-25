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  • Kırgın Çiçekler’in Kader’i Çağla Irmak’ın annesinin de çok ünlü olduğunu biliyor musunuz?

’in ’i ’ın annesinin de çok ünlü olduğunu biliyor musunuz?

'' dizisinde yetimhanede yaşayan genç kızlardan 'i canlandıran 'ı annesinin de çok ünlü bir oyuncu olduğunu biliyor musunuz? 'ı ilk olarak Ferhunde Hanımlar'dan hatırlıyoruz. Dizide rol alırken kızı Çağla'yı dünyaya getirmiş. Çağla bebeklikte sahne tozu yutanlardan. Setlerde büyümüş ve çocukluk yıllarında kafaya koymuş oyuncu olmayı. Annesi pek istemese de oyunculuk aşkı ağır basmış. Çağan Irmak ile Hülya Gülşen Irmak anne-kız değil de abla-kardeş gibiler. İkili ilk kez Çağla 12 yaşındayken birlikte kamera karşısına geçti. ekranlarına çekilen bir projede anne-kızı canlandırdı. Çağla, annesi oyuncu olduğu için kendisine torpil yapılmasını hiç istememiş. Çağla Irmak, Günaydın'dan Merve Yurtyapan'a verdiği bir röportajda gittiği görüşmelerde annesinin oyuncu olduğun gizlediğini söylemişti. Çağla Irmak "İlkokul zamanımda annem oyuncu olduğu için bütün arkadaşlarım beni kıskanırdı. O dönem bu durumdan çok mutlu olurdum. Annemin oyuncu olması benim en büyük şansım ama kendim bir şeyler başarmak istiyorum. Hülya Gülşen'in kızı olduğum için hiçbir şekilde bana torpil yapılmasını istemem."

Giriş Tarihi: 25.09.2019 15:21 Güncelleme Tarihi: 25.09.2019 15:28
Kırgın Çiçekler’in Kader’i Çağla Irmak’ın annesinin de çok ünlü olduğunu biliyor musunuz?

ve annesi 'ı görenler abla kardeş olduklarını düşünüyorlar. "Anne-kız değil de abla-kardeş gibi duruyorsunuz" yorumuna Hülya Gülşen Irmak, "Çağla çok olgun bir çocuk. Hatta bazen benden bile olgun olabiliyor. Rolleri değişiyoruz. Bazen o anne ben çocuk oluyorum" Çağla Irmak "Bizi birbirimize çok benzetiyorlar. Benim hayranlarım anneme anneleri gibi davranıyor. Annesi en çok Çağla'nın gördüğü bu ilgiden ötürü kendisini hiç kaybetmemesine seviniyor. Kızının hayatında hiçbir şeyin değişmediğini ve herkesle iletişime geçip tanınır olma durumunu olağan bir şekilde yaşadığını söylüyor. İşte Çağla Irmak ve annesi Hülya Gülşen Irmak ve akraba olan diğer ünlü isimler…

Kırgın Çiçekler’in Kader’i Çağla Irmak’ın annesinin de çok ünlü olduğunu biliyor musunuz?

'Salak Milyoner' ve 'Köyden İndim Şehre' filmlerinde Zeki Alasya'nın (Himmet Ağa) eşini canlandıran kişi, o zamanki eşi Oya Alasya'dır.

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Kırgın Çiçekler’in Kader’i Çağla Irmak’ın annesinin de çok ünlü olduğunu biliyor musunuz?

Düzgün fiziğiyle dikkat çeken model ve oyuncu Cansu Taşkın'ın dayısı da kendisi gibi ünlü bir isim. Cansu Taşkın, dayısı müzisyen Metin Özülkü ile çekildiği bir fotoğrafı Instagram hesabından"Canım dayıcığımla stüdyo. Sürprizler" notuyla paylaştı.

Kırgın Çiçekler’in Kader’i Çağla Irmak’ın annesinin de çok ünlü olduğunu biliyor musunuz?

1990'lı yılların efsane dizisi 'Süper Baba'nın 'Fikret'i Şevket Altuğ'un eşi de ünlü çıktı. 'Şabanoğlu Şaban', 'Süper Baba', 'Perihan Abla' gibi birçok yapımda rol alan Şevket Altuğ'un eşi Jale Altuğ da kendisi gibi oyuncu.

Kırgın Çiçekler’in Kader’i Çağla Irmak’ın annesinin de çok ünlü olduğunu biliyor musunuz?

Şevket Altuğ'un eşi 'Süt Kardeşler'in 'Afife'si Jale Altuğ.

Kırgın Çiçekler’in Kader’i Çağla Irmak’ın annesinin de çok ünlü olduğunu biliyor musunuz?

Yeşilçam filmlerinden tandınığımız en çok da Kemal Sunal'ın 'Kılıbık' filmindeki babasına düşkün evlat rolünde izlediğimiz ince bıyıklı bu genç yağız delikanlı Türk sinemasının efsane isimlerinden Fatma Girik'in kardeşidir.

Kırgın Çiçekler’in Kader’i Çağla Irmak’ın annesinin de çok ünlü olduğunu biliyor musunuz?

Fatma Girik - Günay Girik

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