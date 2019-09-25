Kırgın Çiçekler’in Kader’i Çağla Irmak’ın annesinin de çok ünlü olduğunu biliyor musunuz?

'Kırgın Çiçekler' dizisinde yetimhanede yaşayan genç kızlardan Kader'i canlandıran Çağla Irmak'ı annesinin de çok ünlü bir oyuncu olduğunu biliyor musunuz? Hülya Gülşen Irmak'ı ilk olarak Ferhunde Hanımlar'dan hatırlıyoruz. Dizide rol alırken kızı Çağla'yı dünyaya getirmiş. Çağla bebeklikte sahne tozu yutanlardan. Setlerde büyümüş ve çocukluk yıllarında kafaya koymuş oyuncu olmayı. Annesi pek istemese de oyunculuk aşkı ağır basmış. Çağan Irmak ile Hülya Gülşen Irmak anne-kız değil de abla-kardeş gibiler. İkili ilk kez Çağla 12 yaşındayken birlikte kamera karşısına geçti. TRT ekranlarına çekilen bir projede anne-kızı canlandırdı. Çağla, annesi oyuncu olduğu için kendisine torpil yapılmasını hiç istememiş. Çağla Irmak, Günaydın'dan Merve Yurtyapan'a verdiği bir röportajda gittiği görüşmelerde annesinin oyuncu olduğun gizlediğini söylemişti. Çağla Irmak "İlkokul zamanımda annem oyuncu olduğu için bütün arkadaşlarım beni kıskanırdı. O dönem bu durumdan çok mutlu olurdum. Annemin oyuncu olması benim en büyük şansım ama kendim bir şeyler başarmak istiyorum. Hülya Gülşen'in kızı olduğum için hiçbir şekilde bana torpil yapılmasını istemem."
Giriş Tarihi: 25.09.2019
15:21
Güncelleme Tarihi: 25.09.2019
15:28