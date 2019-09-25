Kırgın Çiçekler’in Kader’i Çağla Irmak’ın annesinin de çok ünlü olduğunu biliyor musunuz?

Çağla Irmak ve annesi Hülya Gülşen Irmak'ı görenler abla kardeş olduklarını düşünüyorlar. "Anne-kız değil de abla-kardeş gibi duruyorsunuz" yorumuna Hülya Gülşen Irmak, "Çağla çok olgun bir çocuk. Hatta bazen benden bile olgun olabiliyor. Rolleri değişiyoruz. Bazen o anne ben çocuk oluyorum" Çağla Irmak "Bizi birbirimize çok benzetiyorlar. Benim hayranlarım anneme anneleri gibi davranıyor. Annesi en çok Çağla'nın gördüğü bu ilgiden ötürü kendisini hiç kaybetmemesine seviniyor. Kızının hayatında hiçbir şeyin değişmediğini ve herkesle iletişime geçip tanınır olma durumunu olağan bir şekilde yaşadığını söylüyor. İşte Çağla Irmak ve annesi Hülya Gülşen Irmak ve akraba olan diğer ünlü isimler…