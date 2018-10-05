Kırmızı halıda şıklık yarışı

CEM YILMAZ'IN ESKİ EŞİ VE SEVGİLİSİ DE KIRMIZI HALIDAN GEÇTİ
Kırmızı halıda kıyafetleriyle göze çarpan ünlü isimlerin yanı sıra bazı davetliler sempatik tavırlarıyla dikkatleri üzerine çekti. Geceye sevgilisi Defne Samyeli ve oyuncu Ozan Güven'le birlikte gelen Cem Yılmaz, "Çok teşekkür ederim. Çok mutluyum" dedi. Yılmaz'ın bir süre önce ayrıldığı eski eşi Ahu Yağtu da, Yılmaz'ın ardından kırmızı halıdan geçerek tören alanına girdi.
Antalya Valisi Münir Karaloğlu da eşi Sevim Karaloğlu'yla birlikte kırmızı halıdan geçti. Vali Karaloğlu, Uluslararası Antalya Film Festivali'nin çok önemli olduğuna değindi. Ödül alan almayan herkese teşekkür ettiğini de söyleyen Vali Karaloğlu, güzel bir sinema haftası yaşadıklarını kaydetti.