Kırmızı halıda şıklık yarışı

MENDERES TÜREL KAZANANI AÇIKLADI

Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Menderes Türel eşi Ebru Türel ve çocukları Akın ve Akant'la birlikte kırmızı halıdan geçti. Antalya'nın festivalin 55'inci yılını kutladıkları için çok mutlu olduklarını ifade eden Başkan Türel, festival sonunda kazananın Antalyalılar olduğunu söyledi. Dünya ve Türkiye sinemasından önemli yapıtların on binlerce izleyiciyle buluştuğuna da dikkati çeken Başkan Türel, "Kortejde binlerce Antalyalı sanatçılarımıza eşlik etti. Buraya gelen çok önemli sanatçılar ve yönetmenler var. Bu konuklarımız ülkelerine döndüklerinde fahri turizm elçimiz gibi burayı anlatacak. Festivalimizin sanatsal çıtası her geçen gün yükseliyor" dedi.