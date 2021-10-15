Kırmızı Oda’nın Derya’sı Ayça Bingöl’ün sır gibi sakladığı ikizleri ilgi odağı oldu!

Ekranın unutulmaz dizilerinden Öyle bir Geçer Zaman Ki'de Cemile karakteri ile hafızalara kazınan Ayça Bingöl şimdilerde Kırmızı Oda dizisinde boy gösteriyor. Kırmızı Oda'ya Derya olarak dahil olan sevilen oyuncu Ayça Bingöl performansı ile yine izleyiciden tam not aldı. 46 yaşındaki Ayça Bingöl özel hayatı ile de sosyal medyanın merak edilenlerinden oldu. 2001 yılında kendisi gibi oyuncu ve tiyatrocu Ali Gökmen Altuğ ile evlenen Ayça Bingöl, 2016 yılında ikiz kızları Leyla ve Aylin'i kucağına almıştı. İkizlerini sır gibi saklayan Kırmızı Oda'nın Derya'sı Ayça Bingöl'ün sosyal medya hesabından kızları ile paylaştığı fotoğraflar büyük ilgi gördü. İşte "Ben bu hayatta en çok anne olmayı sevdim" diyen Ayça Bingöl'ün ikizleri Aylin ile Leyla ve eşi Ali Gökmen Altuğ ile mutluluk pozları...