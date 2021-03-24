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'nın Kumru'su 'ün dizideki halinden eser kalmadı! Aslıhan Gürbüz yeni imajıyla övgüleri topladı!

Son olarak rol aldığı dizisinde Kumru karakterine hayat veren ünlü oyuncu , başarılı oyunculuğuyla son dönemde ekranlarda yine fırtınalar estiriyor. Diziye veda etmesinin ardından imaj tazeleyen Aslıhan Gürbüz, sosyal medyada büyük ilgi gördü. Dizideki halinden eser kalmayan güzel oyuncu, adeta bambaşka birine dönüştü. Güzelliğiyle hayranlarını büyüleyen Gürbüz, yeni imajını Instagram'dan yaptığı paylaşımla gözler önüne serdi. Aslıhan Gürbüz'ün paylaşımı büyük ilgi görürken, oyuncu takipçileri tarafından övgüleri topladı. İşte Aslıhan Gürbüz'ün ...

Giriş Tarihi: 24.03.2021 11:44 Güncelleme Tarihi: 24.03.2021 11:54
Kırmızı Oda'nın Kumru'su Aslıhan Gürbüz'ün dizideki halinden eser kalmadı! Aslıhan Gürbüz yeni imajıyla övgüleri topladı!

Ufak Tefek Cinayetler dizisindeki Merve karakteriyle beğeni toplayan, dizisinde canlandırdığı Kumru karakteriyle övgüleri toplayan ünlü oyuncu , son dönemin en popüler oyuncularından.

Kırmızı Oda'nın Kumru'su Aslıhan Gürbüz'ün dizideki halinden eser kalmadı! Aslıhan Gürbüz yeni imajıyla övgüleri topladı!

38 yaşındaki setlere ara vermiş ve İstanbul'dan uzaklaşıp kendine doğa ile iç içe yeni bir hayat kurmuştu.

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Kırmızı Oda'nın Kumru'su Aslıhan Gürbüz'ün dizideki halinden eser kalmadı! Aslıhan Gürbüz yeni imajıyla övgüleri topladı!

Ancak Gürbüz, Gülseren Budayıcıoğlu'nun Madalyonun İçi kitabında yer alan yaşanmış gerçek öykülerden esinlenerek hazırlanan dizisine dahil oldu.

Kırmızı Oda'nın Kumru'su Aslıhan Gürbüz'ün dizideki halinden eser kalmadı! Aslıhan Gürbüz yeni imajıyla övgüleri topladı!

Performansı ile göz dolduran güzel oyuncu, kısa süre önce de dizideki rolünün bitmesi üzerine ekranlara veda etti.

Kırmızı Oda'nın Kumru'su Aslıhan Gürbüz'ün dizideki halinden eser kalmadı! Aslıhan Gürbüz yeni imajıyla övgüleri topladı!

, dizideki rolünün bitmesiyle de imajını tazeledi.

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