Kırmızı Oda'nın Kumru'su Aslıhan Gürbüz'ün dizideki halinden eser kalmadı! Aslıhan Gürbüz yeni imajıyla övgüleri topladı!

Son olarak rol aldığı Kırmızı Oda dizisinde Kumru karakterine hayat veren ünlü oyuncu Aslıhan Gürbüz, başarılı oyunculuğuyla son dönemde ekranlarda yine fırtınalar estiriyor. Diziye veda etmesinin ardından imaj tazeleyen Aslıhan Gürbüz, sosyal medyada büyük ilgi gördü. Dizideki halinden eser kalmayan güzel oyuncu, adeta bambaşka birine dönüştü. Güzelliğiyle hayranlarını büyüleyen Gürbüz, yeni imajını Instagram'dan yaptığı paylaşımla gözler önüne serdi. Aslıhan Gürbüz'ün paylaşımı büyük ilgi görürken, oyuncu takipçileri tarafından övgüleri topladı. İşte Aslıhan Gürbüz'ün son hali...
Giriş Tarihi: 24.03.2021
11:44
Güncelleme Tarihi: 24.03.2021
11:54
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