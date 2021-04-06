Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Kırmızı Oda’nın Nihal’i Esra Ronabar’ın gerçek hayatta çok ünlü bir oyuncu ile evli olduğunu biliyor musunuz? Sosyal medya çalkalandı! Ünlü çift ilgi odağı oldu!
Giriş Tarihi: 03.04.2021 15:44 Güncelleme Tarihi: 06.04.2021 08:47

’nın ’i ’ın gerçek hayatta çok ünlü bir oyuncu ile evli olduğunu biliyor musunuz? çalkalandı! Ünlü çift ilgi odağı oldu!

'', ', 'Cennet'in Gözyaşları' gibi birçok diziyle gönüllerde taht kuran , son olarak '' dizisinde canlandırdığı karakteriyle karşımıza çıktı. Esra Ronabar, başarılı oyunculuğu ile sosyal medyada kendinden söz ettirdi. 2006 yılında kendi gibi oyuncu olan ile dünya evine giren güzel oyuncu 2009 yılında oğlu 'ı dünyaya getirerek mutlu evliliğini taçlandırdı. İki ünlü isimin evli olduğunu duyanlar ise çok şaşırıyor. Zaman zaman sosyal medyadan paylaşımlar yapan ünlü çift ilgi ile takip ediliyor. İşte merak edenler için Esra Ronabar ile Barış Falay'ın yaptığı paylaşımları …

Kırmızı Oda’nın Nihal’i Esra Ronabar’ın gerçek hayatta çok ünlü bir oyuncu ile evli olduğunu biliyor musunuz? Sosyal medya çalkalandı! Ünlü çift ilgi odağı oldu!

Sanat camiasının örnek çiftlerin olan ve , gözlerden uzak sakin bir hayat tercih eden ünlü çiftlerden. Esra Ronabar, son olarak '' dizisinde canlandırdığı karakteriyle karşımıza çıktı.

Kırmızı Oda’nın Nihal’i Esra Ronabar’ın gerçek hayatta çok ünlü bir oyuncu ile evli olduğunu biliyor musunuz? Sosyal medya çalkalandı! Ünlü çift ilgi odağı oldu!

Ronabar, başarılı oyunculuğu ile sosyal medyada kendinden söz ettirdi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Kırmızı Oda’nın Nihal’i Esra Ronabar’ın gerçek hayatta çok ünlü bir oyuncu ile evli olduğunu biliyor musunuz? Sosyal medya çalkalandı! Ünlü çift ilgi odağı oldu!

2006 yılında kendi gibi oyuncu olan ile dünya evine giren güzel oyuncu 2009 yılında oğlu 'ı dünyaya getirerek mutlu evliliğini taçlandırdı.

Kırmızı Oda’nın Nihal’i Esra Ronabar’ın gerçek hayatta çok ünlü bir oyuncu ile evli olduğunu biliyor musunuz? Sosyal medya çalkalandı! Ünlü çift ilgi odağı oldu!

İki ünlü isimin evli olduğunu duyanlar ise çok şaşırıyor.

Kırmızı Oda’nın Nihal’i Esra Ronabar’ın gerçek hayatta çok ünlü bir oyuncu ile evli olduğunu biliyor musunuz? Sosyal medya çalkalandı! Ünlü çift ilgi odağı oldu!

Zaman zaman sosyal medyadan paylaşımlar yapan ünlü çift ilgi ile takip ediliyor.

SON DAKİKA