Giriş Tarihi: 11.04.2022 16:45 Güncelleme Tarihi: 11.04.2022 16:54

Kırmızı Oda’nın Nihal’i Esra Ronabar’ın gerçek hayatta çok ünlü bir oyuncu ile evli olduğunu biliyor musunuz? Sosyal medya çalkalandı! Ünlü çift ilgi odağı oldu!

'Bir İstanbul Masalı', 'Beyaz Gelincik, 'Cennet'in Gözyaşları' gibi birçok diziyle gönüllerde taht kuran Esra Ronabar, son olarak 'Kırmızı Oda' dizisinde canlandırdığı Nihal karakteriyle karşımıza çıktı. Esra Ronabar, başarılı oyunculuğu ile sosyal medyada kendinden söz ettirdi. 2006 yılında kendi gibi oyuncu olan Barış Falay ile dünya evine giren güzel oyuncu 2009 yılında oğlu Mavi Rüzgar'ı dünyaya getirerek mutlu evliliğini taçlandırdı. İki ünlü isimin evli olduğunu duyanlar ise çok şaşırıyor. Zaman zaman sosyal medyadan paylaşımlar yapan ünlü çift ilgi ile takip ediliyor. Esra Ronabar eşi Barış Falay'ın doğum gününü kutladı. Esra Ronabar 'Aşk yolum, sevdam, kavgam aynam, varlığın bana armağan iyi ki doğdun' notunu eklemeyi de ihmal etmedi. İşte merak edenler için Esra Ronabar ile Barış Falay'ın yaptığı sosyal medya paylaşımları …