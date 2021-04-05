‘Kırmızı Oda’nın Sadi’si Erkan Petekkaya hakkındaki bu gerçek şaşırttı! Sosyal medyada trend oldu!

En son Gel Dese Aşk diziyle ekranlarda boy gösteren Erkan Petekkaya, uzun bir süreden sonra 'Kırmızı Oda' dizisi ile karşımıza çıktı. Sadi karakteriyle gönüllere taht kuran Erkan Petekkaya sosyal medyada ilgi odağı oldu. Oğlu Cem Cano ve eşi Didem Petekkaya ile gözlerden uzak sakin bir hayat yaşamayı tercih eden yakışıklı oyuncu Erkan Petekkaya, sosyal medya paylaşımlarıyla da büyük beğeni alıyor. Paylaşımlarını ilgi ile takip eden hayranları Erkan Petekkaya'nın en çok yaşını merak etti. İşte Erkan Petekkaya'nın ve diğer ünlü isimlerin yaşlarını sizler için derledik …