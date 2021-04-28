Kırmızı Oda’nın yıldızı Binnur Kaya sosyal medyada gündem oldu! Şimdi herkes onu konuşuyor!

İlk olarak Kaynanalar dizisiyle ekrana gelen ve Yabancı Damat dizisinde canlandırdığı 'Nazire' karakteriyle tanınırlığı artan Binnur Kaya, son yıllarda yaptığı işlerle hayran kitlesini genişletmeye devam ediyor. Kırmızı Oda dizisiyle ekrana gelen başarılı oyuncu Binnur Kaya, son ayların en çok konuşulan isimleri arasında. Ekranda görünenin aksine utangaç ve mahçup karakteriyle bilinen Binnur Kaya, şimdilerde Kırmızı Oda dizisinde canlandırdığı Psikiyatr Manolya karakterine hayat veriyor. Herkesin en az bir karakterini severek izlediği Binnur Kaya'nın çocukluk ve ergenlik yıllarına ait fotoğrafı sosyal medyada büyük beğeni aldı.