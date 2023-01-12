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Haberler Galeri Kış günü içleri ısıttı! Gönül Dağı'nın Asuman'ı Hazal Çağlar havuz pozu ile mest etti!
Giriş Tarihi: 12.01.2023 13:13 Güncelleme Tarihi: 12.01.2023 13:14

Kış günü içleri ısıttı! Gönül Dağı'nın AsumanHazal Çağlar havuz pozu ile mest etti!

Gönül Dağı'nın yıldızı Hazal Çağlar yeni pozları ile yaktı geçti. Gönül Dağı dizisinin güzeli Hazal Çağlar pozlarıyla takipçilerini mest etmeye devam ediyor. Ekranların sevilen dizisi Gönül Dağı'nda Asuman karakterine hayat veren Hazal Çağlar, sosyal medyaya adeta damga vurdu. Gönül Dağı'nın Asuman'ı Hazal Çağlar güzelliği ve zarafeti ile sosyal medyanın çok konuşulanlarından olmayı başarıyor. İlk dizisi Gönül Dağı ile şöhreti yakalayan Hazal Çağlar'ın havuz pozuna takipçilerinden yorum yağdı. "Güzellik abidesi" "Zarafetin vücut bulmuş hali" şeklinde yorumlar gelen Gönül Dağı oyuncusu Hazal Çağlar'ın havuz pozu sosyal medyayı salladı. İşte Gönül Dağı'nın Asuman'ı Hazal Çağlar'ın beğeni yağan halleri...

Kış günü içleri ısıttı! Gönül Dağı’nın Asuman’ı Hazal Çağlar havuz pozu ile mest etti!

İlk dizisi Gönül Dağı ile şöhreti yakalayan Hazal Çağlar'ın duru güzelliğine takipçilerinden yorum yağdı.

Kış günü içleri ısıttı! Gönül Dağı’nın Asuman’ı Hazal Çağlar havuz pozu ile mest etti!

Ekranların sevilen dizisi Gönül Dağı'nda Asuman karakterine hayat veren Hazal Çağlar, sosyal medyaya adeta damga vurdu.

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Kış günü içleri ısıttı! Gönül Dağı’nın Asuman’ı Hazal Çağlar havuz pozu ile mest etti!

Hazal Çağlar'dan yeni pozları gelmeye devam ediyor.

Kış günü içleri ısıttı! Gönül Dağı’nın Asuman’ı Hazal Çağlar havuz pozu ile mest etti!

Gönül Dağı dizisi ile oyunculuğa adım atan Hazal Çağlar kısa sürede şöhreti yakaladı.

Kış günü içleri ısıttı! Gönül Dağı’nın Asuman’ı Hazal Çağlar havuz pozu ile mest etti!

Hazal Çağlar yaz aylarından yaptığı tatil paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çekmişti.

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