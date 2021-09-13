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Haberler Galeri Kıskançlık haberlerinin ardından aşk pozu geldi! Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu çiftinin keyfi yerinde!
Giriş Tarihi: 13.09.2021 10:11 Güncelleme Tarihi: 13.09.2021 10:26

Kıskançlık haberlerinin ardından aşk pozu geldi! Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu çiftinin keyfi yerinde!

Geçtiğimiz haftalarda dizi partneri Serra Arıtürk ile sosyal medyada canlı yayın açarak merak edilen soruları yanıtlayan Kadir Doğulu, hareketleri ile hayranlarını şaşırtmıştı. Kadir Doğulu ile Serra Arıtürk'ün yakınlığı, sosyal medyada olay yaratmıştı. Neslihan Atagül'ün bu durumdan rahatsız olduğu ve kıskançlık krizi geçirdiği iddia edilmişti. Çift tarafından yalanlanan kıskançlık haberleri sonrası ünlü çiftten aşk pozu geldi. Geçirgen bağırsak sendromu yüzünden zor günler geçiren ve tedavi sonrası sağlığına kavuşan Neslihan Atagül'ün son hali dikkatleri çekerken çiftin pozuna beğeni yağdı. İşte sevilen oyuncular Kadir Doğulu ile Neslihan Atagül çiftinin yeni karesi...

Kıskançlık haberlerinin ardından aşk pozu geldi! Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu çiftinin keyfi yerinde!

Hızla kilo veren güzel oyuncu Neslihan Atagül'e 'Geçirgen bağırsak sendromu' teşhisi konulmuştu. Uzmanların ölümcül boyutlara varabileceğini söyledikleri hastalığın ardından Neslihan Atagül son günlerde sosyal medya paylaşımlarıyla magazin gündemine geliyor.

Kıskançlık haberlerinin ardından aşk pozu geldi! Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu çiftinin keyfi yerinde!

Eski sağlıklı günlerine kavuşan Neslihan Atagül'ün adı şu sıralar yeni projelerle anılıyor.

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Kıskançlık haberlerinin ardından aşk pozu geldi! Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu çiftinin keyfi yerinde!

Geçtiğimiz haftalarda dizi partneri Serra Arıtürk ile sosyal medyada canlı yayın açarak merak edilen soruları yanıtlayan Kadir Doğulu, hareketleri ile hayranlarını şaşırtmıştı.

Kıskançlık haberlerinin ardından aşk pozu geldi! Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu çiftinin keyfi yerinde!

Kadir Doğulu ile Serra Arıtürk'ün yakınlığı, sosyal medyada olay yaratmışt

Kıskançlık haberlerinin ardından aşk pozu geldi! Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu çiftinin keyfi yerinde!

Neslihan Atagül'ün bu durumdan rahatsız olduğu ve kıskançlık krizi geçirdiği iddia edilmişti. Çift tarafından yalanlanan kıskançlık haberleri sonrası ünlü çiftten aşk pozu geldi.

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