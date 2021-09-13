Kıskançlık haberlerinin ardından aşk pozu geldi! Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu çiftinin keyfi yerinde!

Geçtiğimiz haftalarda dizi partneri Serra Arıtürk ile sosyal medyada canlı yayın açarak merak edilen soruları yanıtlayan Kadir Doğulu, hareketleri ile hayranlarını şaşırtmıştı. Kadir Doğulu ile Serra Arıtürk'ün yakınlığı, sosyal medyada olay yaratmıştı. Neslihan Atagül'ün bu durumdan rahatsız olduğu ve kıskançlık krizi geçirdiği iddia edilmişti. Çift tarafından yalanlanan kıskançlık haberleri sonrası ünlü çiftten aşk pozu geldi. Geçirgen bağırsak sendromu yüzünden zor günler geçiren ve tedavi sonrası sağlığına kavuşan Neslihan Atagül'ün son hali dikkatleri çekerken çiftin pozuna beğeni yağdı. İşte sevilen oyuncular Kadir Doğulu ile Neslihan Atagül çiftinin yeni karesi...