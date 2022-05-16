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Haberler Galeri 'Kısmetse Olur' yarışmacısı Rabia Karaca artık bambaşka biri! Estetikli hali inanılır gibi değil! Bir de şimdi görün...
Giriş Tarihi: 16.05.2022 09:10 Güncelleme Tarihi: 16.05.2022 09:31

'Kısmetse Olur' yarışmacısı Rabia Karaca artık bambaşka biri! Estetikli hali inanılır gibi değil! Bir de şimdi görün...

Evlilik hayalini gerçekleştirmek isteyenlerin katıldığı fenomen evlilik programı Kısmetse Olur, bir döneme damga vurmuştu. Programda Gökhan Sara ile yaşadığı aşkla tanınan, 1994 doğumlu Rabia Karaca, inanılmaz değişimiyle şoke etti. Rabia Karaca, geçirdiği estetik operasyonların ardından adeta bambaşka biri oldu. Yarışmanın ardından oldukça değiştiği gözlenen gelin adayı, son haliyle ağızları açık bıraktı. İşte Rabia Karaca'nın görenleri şaşkına çeviren değişimi...

’Kısmetse Olur’ yarışmacısı Rabia Karaca artık bambaşka biri! Estetikli hali inanılır gibi değil! Bir de şimdi görün...

Seda Akgül'ün sunduğu bir döneme damga vuran izdivaç yarışması Kısmetse Olur'un gelin adayları oldukça konuşulmuştu.

’Kısmetse Olur’ yarışmacısı Rabia Karaca artık bambaşka biri! Estetikli hali inanılır gibi değil! Bir de şimdi görün...

Özellikle programda Gökhan ile yaşadığı aşkla hafızalara kazınan iddialı yarışmacı Rabia Karaca, şimdilerde geçirdiği estetik operasyonların ardından bambaşka biri oldu.

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’Kısmetse Olur’ yarışmacısı Rabia Karaca artık bambaşka biri! Estetikli hali inanılır gibi değil! Bir de şimdi görün...

Fenomen gelin adayı Rabia Karaca, sosyal medya hesabı Instagram'dan yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiriyor.

’Kısmetse Olur’ yarışmacısı Rabia Karaca artık bambaşka biri! Estetikli hali inanılır gibi değil! Bir de şimdi görün...

Instagram'da 400 bine yakın takipçisi bulunan Karaca, son görüntüsüyle dudak uçuklattı.

’Kısmetse Olur’ yarışmacısı Rabia Karaca artık bambaşka biri! Estetikli hali inanılır gibi değil! Bir de şimdi görün...

Kısmetse Olur'un iddialı gelin adayı Rabia Karaca, inanılmaz değişimiyle akılları aldı.

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