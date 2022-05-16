Giriş Tarihi: 16.05.2022 09:10
Güncelleme Tarihi: 16.05.2022
09:31
'Kısmetse Olur' yarışmacısı Rabia Karaca artık bambaşka biri! Estetikli hali inanılır gibi değil! Bir de şimdi görün...
Evlilik hayalini gerçekleştirmek isteyenlerin katıldığı fenomen evlilik programı Kısmetse Olur, bir döneme damga vurmuştu. Programda Gökhan Sara ile yaşadığı aşkla tanınan, 1994 doğumlu Rabia Karaca, inanılmaz değişimiyle şoke etti. Rabia Karaca, geçirdiği estetik operasyonların ardından adeta bambaşka biri oldu. Yarışmanın ardından oldukça değiştiği gözlenen gelin adayı, son haliyle ağızları açık bıraktı. İşte Rabia Karaca'nın görenleri şaşkına çeviren değişimi...