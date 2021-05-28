Kitap kurdu Karan! Fahriye Evcen oğlu Karan'ı paylaştı sevimli halleri sosyal medyayı salladı!

Yakışıklı oyuncu Burak Özçivit ile eşi Fahriye Evcen hiç kuşkusuz son dönemin en çok konuşulan çiftlerinden. Mutlu evlilikleriyle parmakla gösterilen Burak Özçivit ile Fahriye Evcen çifti oğulları Karan'ın da üzerine titriyor. Daha şimdiden en az anne-babası kadar popüler olan Karan Özçivit sevimli halleriyle sosyal medyada büyük ilgi görüyor. Son olarak annesi ile reklam filminde yer alan Karan Özçivit karizması ile de daha şimdiden babası Burak Özçivit'in tahtına aday gösteriliyor. Sık sık paylaşımlarda bulunan Fahrye Evcen, oğlu Karan ile olanlara yenilerini ekledi. Instagram hesabından oğlu Karan'ın kitaplarla ilgilendiği anları paylaşan Fahriye Evcen takipçilerine neşeli anlar yaşattı. İşte oyuncunun "Kitap kurdu" notunu düştüğü Fahriye Evcen'in oğlu Karan'ın sevimli halleri...