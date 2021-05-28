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Haberler Galeri Kitap kurdu Karan! Fahriye Evcen oğlu Karan'ı paylaştı sevimli halleri sosyal medyayı salladı!
Giriş Tarihi: 28.05.2021 08:46 Güncelleme Tarihi: 28.05.2021 08:51

Kitap kurdu ! oğlu Karan'ı paylaştı sevimli halleri sosyal medyayı salladı!

Yakışıklı oyuncu ile eşi hiç kuşkusuz son dönemin en çok konuşulan çiftlerinden. Mutlu evlilikleriyle parmakla gösterilen Burak Özçivit ile Fahriye Evcen çifti oğulları 'ın da üzerine titriyor. Daha şimdiden en az anne-babası kadar popüler olan sevimli halleriyle sosyal medyada büyük ilgi görüyor. Son olarak annesi ile reklam filminde yer alan Karan Özçivit karizması ile de daha şimdiden babası Burak Özçivit'in tahtına aday gösteriliyor. Sık sık paylaşımlarda bulunan Fahrye Evcen, oğlu Karan ile olanlara yenilerini ekledi. Instagram hesabından oğlu Karan'ın kitaplarla ilgilendiği anları paylaşan Fahriye Evcen takipçilerine neşeli anlar yaşattı. İşte oyuncunun "Kitap kurdu" notunu düştüğü 'ın sevimli halleri...

Kitap kurdu Karan! Fahriye Evcen oğlu Karan'ı paylaştı sevimli halleri sosyal medyayı salladı!

Yakışıklı oyuncu ile eşi hiç kuşkusuz son dönemin en çok konuşulan çiftlerinden. Mutlu evlilikleriyle parmakla gösterilen Burak Özçivit ile Fahriye Evcen çifti oğulları 'ın da üzerine titriyor.

Kitap kurdu Karan! Fahriye Evcen oğlu Karan'ı paylaştı sevimli halleri sosyal medyayı salladı!

Daha şimdiden en az anne-babası kadar popüler olan sevimli halleriyle sosyal medyada büyük ilgi görüyor.

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Kitap kurdu Karan! Fahriye Evcen oğlu Karan'ı paylaştı sevimli halleri sosyal medyayı salladı!

Son olarak annesi ile reklam filminde yer alan karizması ile de daha şimdiden babası 'in tahtına aday gösteriliyor.

Kitap kurdu Karan! Fahriye Evcen oğlu Karan'ı paylaştı sevimli halleri sosyal medyayı salladı!

Sık sık paylaşımlarda bulunan Fahrye Evcen, oğlu ile olanlara yenilerini ekledi.

Kitap kurdu Karan! Fahriye Evcen oğlu Karan'ı paylaştı sevimli halleri sosyal medyayı salladı!

Instagram hesabından oğlu 'ın kitaplarla ilgilendiği anları paylaşan takipçilerine neşeli anlar yaşattı.

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