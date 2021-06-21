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Haberler Galeri Kıvanç bey napıyorsunuz? Kıvanç Tatlıtuğ paylaştı sosyal medya alev aldı!
Giriş Tarihi: 21.06.2021 15:42 Güncelleme Tarihi: 21.06.2021 15:50

Kıvanç bey napıyorsunuz? paylaştı alev aldı!

Ünlü oyuncu , modacı ile 2016 yılında nikah masasına oturmuştu. Geçtiğimiz günlerde bebek iddialarıyla gündeme gelen çift, iddiaları yalanladıktan sonra ilk kez ve gibi dizilerin yönetmenliğini yapan 'ın düğün töreninde ortaya çıkmıştı. Uluç Bayraktar'ı bu mutlu gününde yalnız bırakmayan Tatlıtuğ çifti, geceden çok özel bir paylaşımda bulunmuştu. Uzun bir aradan sonra eşi Başak Dizer ile paylaşım yapan Kıvanç Tatlıtuğ'un aşk pozuna beğeni yağmıştı. Hızını alamayan Kıvanç Tatlıtuğ paylaşımlarına yenisini ekledi. Saçlarını uzatan ile yaktı geçti.

Kıvanç bey napıyorsunuz? Kıvanç Tatlıtuğ paylaştı sosyal medya alev aldı!

Ünlü oyuncu , modacı ile 2016 yılında nikah masasına oturmuştu.

Kıvanç bey napıyorsunuz? Kıvanç Tatlıtuğ paylaştı sosyal medya alev aldı!

Geçtiğimiz günlerde bebek iddialarıyla gündeme gelen çift, iddiaları yalanladıktan sonra ilk kez ve gibi dizilerin yönetmenliğini yapan 'ın düğün töreninde ortaya çıkmıştı.

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Kıvanç bey napıyorsunuz? Kıvanç Tatlıtuğ paylaştı sosyal medya alev aldı!

'ı bu mutlu gününde yalnız bırakmayan Tatlıtuğ çifti, geceden çok özel bir paylaşımda bulunmuştu.

Kıvanç bey napıyorsunuz? Kıvanç Tatlıtuğ paylaştı sosyal medya alev aldı!

Uzun bir aradan sonra eşi ile paylaşım yapan 'un aşk pozuna beğeni yağmıştı.

Kıvanç bey napıyorsunuz? Kıvanç Tatlıtuğ paylaştı sosyal medya alev aldı!

Hızını alamayan paylaşımlarına yenisini ekledi.

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