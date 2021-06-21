Kıvanç bey napıyorsunuz? Kıvanç Tatlıtuğ paylaştı sosyal medya alev aldı!

Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, modacı Başak Dizer ile 2016 yılında nikah masasına oturmuştu. Geçtiğimiz günlerde bebek iddialarıyla gündeme gelen çift, iddiaları yalanladıktan sonra ilk kez Ezel ve Karadayı gibi dizilerin yönetmenliğini yapan Uluç Bayraktar'ın düğün töreninde ortaya çıkmıştı. Uluç Bayraktar'ı bu mutlu gününde yalnız bırakmayan Tatlıtuğ çifti, geceden çok özel bir paylaşımda bulunmuştu. Uzun bir aradan sonra eşi Başak Dizer ile paylaşım yapan Kıvanç Tatlıtuğ'un aşk pozuna beğeni yağmıştı. Hızını alamayan Kıvanç Tatlıtuğ sosyal medya paylaşımlarına yenisini ekledi. Saçlarını uzatan Kıvanç Tatlıtuğ son pozu ile yaktı geçti.