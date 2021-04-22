Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Kıvanç Tatlıtuğ bunu da yaptı! Kesenin ağzını açan Kıvanç Tatlıtuğ'un hız tutkusu için yaptığı harcama dudak uçuklattı!
Giriş Tarihi: 22.04.2021 12:21 Güncelleme Tarihi: 22.04.2021 12:24

bunu da yaptı! Kesenin ağzını açan 'un hız tutkusu için yaptığı harcama dudak uçuklattı!

Ekranların en yakışıklı oyuncuları arasında ilk sıralarda yer alan , sanat dünyasının en iyi kazanan isimleri arasında yer alıyor. Yaptığı yatırımlar ile sık sık adından söz ettiren , tutkuları için de kesenin ağzını açmaktan çekinmiyor. Bir süredir ekranlardan uzak duran yakışıklı oyuncu, geçtiğimiz günlerde 'daki bir deneyimini paylaşmıştı. Kıvanç Tatlıtuğ'un bu çok özel otomobilleri kullanabilmek için yaptığı harcamalar ortaya çıktı. Tatlıtuğ'un tutkusu için yaptığı dudak uçuklatan harcama duyanları şaşırttı...

Kıvanç Tatlıtuğ bunu da yaptı! Kesenin ağzını açan Kıvanç Tatlıtuğ'un hız tutkusu için yaptığı harcama dudak uçuklattı!

Rol aldığı projelerden kazandıklarını yatırımın yanı sıra tutkuları için de harcayan , geçtiğimiz günlerde 'daki bir deneyimini paylaşmıştı.

Kıvanç Tatlıtuğ bunu da yaptı! Kesenin ağzını açan Kıvanç Tatlıtuğ'un hız tutkusu için yaptığı harcama dudak uçuklattı!

'Caterham' yarış otomobiliyle test sürüşü yapıp temsili de bir yarışa katılan yakışıklı oyuncu, hız tutkusunu da bir kez daha gözler önüne serdi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Kıvanç Tatlıtuğ bunu da yaptı! Kesenin ağzını açan Kıvanç Tatlıtuğ'un hız tutkusu için yaptığı harcama dudak uçuklattı!

Takvim Gazetesi'nin haberine göre 'un bu çok özel otomobilleri kullanabilmek için geçtiğimiz yıllarda toplam 30 bin pound yani yaklaşık 340 bin TL'lik bir eğitimden geçtiği ortaya çıktı.

Kıvanç Tatlıtuğ bunu da yaptı! Kesenin ağzını açan Kıvanç Tatlıtuğ'un hız tutkusu için yaptığı harcama dudak uçuklattı!

Tatlıtuğ, daha önce de yüksek ücretler karşılığında Harley Davidson motosikletiyle Avrupa'daki çok özel turlara katılmıştı.

Kıvanç Tatlıtuğ bunu da yaptı! Kesenin ağzını açan Kıvanç Tatlıtuğ'un hız tutkusu için yaptığı harcama dudak uçuklattı!

İNGİLİZ HARİKASI

Küçük İngiliz spor otomobil üreticisi Caterham, F1 takımını da Tony Fernandes tarafından satın alınmasıyla kurdu. Bu efsane model arabalar, 2012 ve 2014 yılları arasında Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda yarıştı.

SON DAKİKA