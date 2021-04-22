Kıvanç Tatlıtuğ bunu da yaptı! Kesenin ağzını açan Kıvanç Tatlıtuğ'un hız tutkusu için yaptığı harcama dudak uçuklattı!

Ekranların en yakışıklı oyuncuları arasında ilk sıralarda yer alan Kıvanç Tatlıtuğ, sanat dünyasının en iyi kazanan isimleri arasında yer alıyor. Yaptığı yatırımlar ile sık sık adından söz ettiren Kıvanç Tatlıtuğ, tutkuları için de kesenin ağzını açmaktan çekinmiyor. Bir süredir ekranlardan uzak duran yakışıklı oyuncu, geçtiğimiz günlerde İstanbul Park Formula'daki bir deneyimini paylaşmıştı. Kıvanç Tatlıtuğ'un bu çok özel otomobilleri kullanabilmek için yaptığı harcamalar ortaya çıktı. Tatlıtuğ'un tutkusu için yaptığı dudak uçuklatan harcama duyanları şaşırttı...