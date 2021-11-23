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Haberler Galeri Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer kararını verdi! Bebek heyecanı yaşayan çift İstanbul'u terk etti
Giriş Tarihi: 23.11.2021 12:05 Güncelleme Tarihi: 23.11.2021 12:09

Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer kararını verdi! Bebek heyecanı yaşayan çift İstanbul'u terk etti

Bir süredir ekranlardan uzak kalan oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ile modacı eşi Başak Dizer'den geçtiğimiz günlerde bebek müjdesi gelmişti. Haberleri doğrulayan Tatlıtuğ, "Çok güzel bir duygu, çok mutluyuz. Allah isteyen herkese nasip etsin" demişti. Son olarak ünlü oyuncu, eşinin hamile olması nedeniyle Muğla'nın Bodrum ilçesine gitti. Mutluluktan havalara uçan çift, altı ay boyunca İstanbul-Bodrum arası mekik dokuyacak...

Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer kararını verdi! Bebek heyecanı yaşayan çift İstanbul’u terk etti

Kıvanç Tatlıtuğ, beş yıldır mutlu bir evlilik sürdürdüğü Başak Dizer'in hamile olması nedeniyle, çekimleri Kars'ta gerçekleşen 'Aşıklar Bayramı' filmi biter bitmez Bodrum'a gitti.

Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer kararını verdi! Bebek heyecanı yaşayan çift İstanbul’u terk etti

Koronavirüs pandemisi nedeniyle İstanbul'a dönmek istemeyen 38 yaşındaki oyuncu, üç aylık hamile olan eşiyle birlikte uzun bir süre orada kalacak.

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Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer kararını verdi! Bebek heyecanı yaşayan çift İstanbul’u terk etti

Şimdilerde projesi olmayan Kıvanç Tatlıtuğ, 44 yaşındaki stil danışmanı eşiyle Bodrum'da yürüyüşler yaparak, Başak Dizer'e hamilelik döneminde destek olacak.

Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer kararını verdi! Bebek heyecanı yaşayan çift İstanbul’u terk etti

Oyuncu, balık ve deniz tutkusunu kış mevsiminde Bodrum'da sürdürecek. Öte yandan ünlü çiftin çocuklarının cinsiyetinin henüz belli olmadığı öğrenildi.

Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer kararını verdi! Bebek heyecanı yaşayan çift İstanbul’u terk etti

"DUALARIM KARŞILIKSIZ KALMADI"

Güzel haberin ardından Kıvanç Tatlıtuğ'un annesi Nurten Tatlıtuğ, '2. Sayfa' programına telefonla bağlanmıştı. Anne Tatlıtuğ'un heyecanı konuşmalarına da yansımıştı.

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