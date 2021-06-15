Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer'in tatil planı belli oldu! Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak Dizer dümenini bu yıl komşuya çevirdi

Ekranların aranan yüzleri arasında yer alan yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, bir süredir gözlerden uzak bir yaşam sürdürüyor. Eşi Başak Dizer ile pandemi günlerini doğanın kalbinde geçiren Kıvanç Tatlıtuğ, hobileri için yaptığı harcamalarla da adından söz ettiriyor. Son olarak ünlü oyuncu, eşi Başak Dizer ile birlikte yaz sezonunda yapacağı tatile karar verdi. Tatlıtuğ ve Dizer, Yunanistan'ın koronavirüs nedeniyle kapattığı kapılarını tekrardan turizme açmasıyla birlikte lüks tekneleriyle Yunan Adaları'nın yolunu tutacak...