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Haberler Galeri Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer'in tatil planı belli oldu! Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak Dizer dümenini bu yıl komşuya çevirdi
Giriş Tarihi: 15.06.2021 11:17 Güncelleme Tarihi: 15.06.2021 11:19

ile 'in tatil planı belli oldu! Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak Dizer dümenini bu yıl komşuya çevirdi

Ekranların aranan yüzleri arasında yer alan yakışıklı oyuncu , bir süredir gözlerden uzak bir yaşam sürdürüyor. Eşi ile pandemi günlerini doğanın kalbinde geçiren Kıvanç Tatlıtuğ, hobileri için yaptığı harcamalarla da adından söz ettiriyor. Son olarak ünlü oyuncu, eşi Başak Dizer ile birlikte yaz sezonunda yapacağı tatile karar verdi. Tatlıtuğ ve Dizer, Yunanistan'ın koronavirüs nedeniyle kapattığı kapılarını tekrardan turizme açmasıyla birlikte lüks tekneleriyle Yunan Adaları'nın yolunu tutacak...

Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer'in tatil planı belli oldu! Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak Dizer dümenini bu yıl komşuya çevirdi

Özge Özpirinçci ile başrolünü oynadığı Netflix'te yayınlanacak olan 'Bir Denizaltı Hikayesi' adlı dizisinin çekimlerini tamamlayan ve eşi , tatil rotalarını belirledi.

Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer'in tatil planı belli oldu! Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak Dizer dümenini bu yıl komşuya çevirdi

Geçtiğimiz senelerde Marmaris'in koylarını 4 milyon 500 bin liraya satın aldığı yeni lüks tekneleriyle gezip dalış yapan oyuncu, yatlarının dümenini bu yıl komşuya çevirmeye karar verdi.

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Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer'in tatil planı belli oldu! Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak Dizer dümenini bu yıl komşuya çevirdi

Akşam'ın haberine göre Tatlıtuğ, Yunanistan'ın koronavirüs nedeniyle kapattığı kapılarını tekrardan turizme açmasıyla birlikte lüks teknesiyle Yunan Adaları'nın yolunu tutacak.

Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer'in tatil planı belli oldu! Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak Dizer dümenini bu yıl komşuya çevirdi

Yaklaşık 2 ay boyunca komşu adalarını gezecek olan çift, mavi sulara yelken açmak için gün sayıyor.

Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer'in tatil planı belli oldu! Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak Dizer dümenini bu yıl komşuya çevirdi

Çift, geçen yıl 4 milyon 500 bin liraya tekne satın almıştı.

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