Giriş Tarihi: 15.04.2023 11:48 Güncelleme Tarihi: 15.04.2023 11:59

Kıvanç Tatlıtuğ ile güzel eşi Başak Dizer el ele düşman çatlattı! Aile'nin Aslan'ı Kıvanç Tatlıtuğ'un eşi ile alışveriş keyfi!

Aile dizisi ile ekranlarda boy gösteren yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, özel hayatı ile de sosyal medyanın ilgi ile takip edilen isimlerinden. Türkiye'nin en yakışıklı jönleri arasında yer alan Kıvanç Tatlıtuğ, modacı Başak Dizer ile 6 yıl önce nikah masasına oturmuştu. Mutlu evliliklerini Kurt Efe adını verdikleri oğulları ile taçlandıran ünlü çift Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer büyük beğeni topluyor. Son olarak Aile'nin Aslan'ı Kıvanç Tatlıtuğ ile eşi Başak Dizer AVM'de el ele görüntülendi. Birbirlerine çok yakıştırılan çift aşklarıyla düşman çatlatmaya devam ediyor. Gözlerin Kurt Efe'yi aradığı alışveriş turunda, Kıvanç Tatlıtuğ bakın oğlu sorulunca ne dedi...