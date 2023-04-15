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Haberler Galeri Kıvanç Tatlıtuğ ile güzel eşi Başak Dizer el ele düşman çatlattı! Aile'nin Aslan'ı Kıvanç Tatlıtuğ'un eşi ile alışveriş keyfi!
Giriş Tarihi: 15.04.2023 11:48 Güncelleme Tarihi: 15.04.2023 11:59

Kıvanç Tatlıtuğ ile güzel eşi Başak Dizer el ele düşman çatlattı! Aile'nin Aslan'ı Kıvanç Tatlıtuğ'un eşi ile alışveriş keyfi!

Aile dizisi ile ekranlarda boy gösteren yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, özel hayatı ile de sosyal medyanın ilgi ile takip edilen isimlerinden. Türkiye'nin en yakışıklı jönleri arasında yer alan Kıvanç Tatlıtuğ, modacı Başak Dizer ile 6 yıl önce nikah masasına oturmuştu. Mutlu evliliklerini Kurt Efe adını verdikleri oğulları ile taçlandıran ünlü çift Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer büyük beğeni topluyor. Son olarak Aile'nin Aslan'ı Kıvanç Tatlıtuğ ile eşi Başak Dizer AVM'de el ele görüntülendi. Birbirlerine çok yakıştırılan çift aşklarıyla düşman çatlatmaya devam ediyor. Gözlerin Kurt Efe'yi aradığı alışveriş turunda, Kıvanç Tatlıtuğ bakın oğlu sorulunca ne dedi...

Kıvanç Tatlıtuğ ile güzel eşi Başak Dizer el ele düşman çatlattı! Aile’nin Aslan’ı Kıvanç Tatlıtuğ’un eşi ile alışveriş keyfi!

Serenay Sarıkaya ile partner olan Kıvanç Tatlıtuğ performansıyla övgüleri topluyor. 39 yaşındaki yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, Aile dizisi ile ekranlarda boy gösterirken özel hayatı ile de hayranlarının markajında.

Kıvanç Tatlıtuğ ile güzel eşi Başak Dizer el ele düşman çatlattı! Aile’nin Aslan’ı Kıvanç Tatlıtuğ’un eşi ile alışveriş keyfi!

Aslan Soykan karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Kıvanç Tatlıtuğ sosyal medyanın ilgi ile takip ettiği isimlerden.

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Kıvanç Tatlıtuğ ile güzel eşi Başak Dizer el ele düşman çatlattı! Aile’nin Aslan’ı Kıvanç Tatlıtuğ’un eşi ile alışveriş keyfi!

Türkiye'nin en yakışıklı jönleri arasında yer alan Kıvanç Tatlıtuğ, modacı Başak Dizer ile 6 yıl önce nikah masasına oturmuştu.

Kıvanç Tatlıtuğ ile güzel eşi Başak Dizer el ele düşman çatlattı! Aile’nin Aslan’ı Kıvanç Tatlıtuğ’un eşi ile alışveriş keyfi!

Mutlu evliliklerini Kurt Efe adını verdikleri oğulları ile taçlandıran ünlü çift Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer sosyal medya paylaşımlarıyla büyük beğeni topluyor.

Kıvanç Tatlıtuğ ile güzel eşi Başak Dizer el ele düşman çatlattı! Aile’nin Aslan’ı Kıvanç Tatlıtuğ’un eşi ile alışveriş keyfi!

Kıvanç Tatlıtuğ ile eşi Başak Dizer AVM'de el ele görüntülendi. Birbirlerine çok yakıştırılan çift aşklarıyla düşman çatlatmaya devam ediyor. Gözlerin Kurt Efe'yi aradığı alışveriş turunda, Kıvanç Tatlıtuğ bakın oğlu sorulunca ne dedi...

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