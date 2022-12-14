Kıvanç Tatlıtuğ’lu diziden çıkarılan Özge Özpirinçci ilk kez görüntülendi! Serenay Sarıkaya sorularına beklenmedik tepki!

Giriş Tarihi: 14.12.2022 10:49 Güncelleme Tarihi: 14.12.2022 11:42

Son olarak "Yakamoz S-245" dizisiyle dijital bir platformda boy gösteren oyuncu Özge Özpirinçci, ekranlara "Aile" dizisiyle dönmek için hazırlanıyordu. Yeniden Kıvanç Tatlıtuğ ile partnerliği paylaşmaya hazırlanan oyuncu, yapımcı Kerem Çatay'ın aldığı son dakika kararına göre kadrodan çıkarılınca hayatının şokunu yaşamıştı. Yerine Serenay Sarıkaya'nın geleceği öğrenildikten sonra bir açıklama yapması beklenen Özge Özpirinçci, önceki gün Etiler'de görüntülendi. Gazetecilerin Serenay Sarıkaya ile ilgili sorular sorması üzerine Özpirinçci, bakın nasıl tepki verdi...