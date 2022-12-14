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Haberler Galeri Kıvanç Tatlıtuğ'lu dizisinden çıkarılan Özge Özpirinçci ilk kez görüntülendi! Serenay Sarıkaya sorularına beklenmedik tepki!
Giriş Tarihi: 14.12.2022 10:49 Güncelleme Tarihi: 14.12.2022 11:00

Kıvanç Tatlıtuğ'lu dizisinden çıkarılan Özge Özpirinçci ilk kez görüntülendi! Serenay Sarıkaya sorularına beklenmedik tepki!

Son olarak "Yakamoz S-245" dizisiyle dijital bir platformda boy gösteren oyuncu Özge Özpirinçci, ekranlara "Aile" dizisiyle dönmek için hazırlanıyordu. Yeniden Kıvanç Tatlıtuğ ile partnerliği paylaşmaya hazırlanan oyuncu, yapımcı Kerem Çatay'ın aldığı son dakika kararına göre kadrodan çıkarılınca hayatının şokunu yaşamıştı. Yerine Serenay Sarıkaya'nın geleceği öğrenildikten sonra bir açıklama yapması beklenen Özge Özpirinçci, önceki gün Etiler'de görüntülendi. Gazetecilerin Serenay Sarıkaya ile ilgili sorular sorması üzerine Özpirinçci, bakın nasıl tepki verdi...

Kıvanç Tatlıtuğ’lu dizisinden çıkarılan Özge Özpirinçci ilk kez görüntülendi! Serenay Sarıkaya sorularına beklenmedik tepki!

2014 yılında dizi setinde tanışarak aşk yaşamaya başlayan Özge Özpirinçci ile Burak Yamantürk, geçen eylül ayında Marmaris Bozburun'da nikâh masasına oturmuştu. Gözde çift, aralık ayında da kızları Mercan'ı kucaklarına almanın mutluluğunu yaşamıştı.

Kıvanç Tatlıtuğ’lu dizisinden çıkarılan Özge Özpirinçci ilk kez görüntülendi! Serenay Sarıkaya sorularına beklenmedik tepki!

"KEŞKE 'ÜZÜM' KOYSAYDIM"

Geçen aylarda Etiler'de objektiflere yansıyan oyuncu, meslektaşı ve arkadaşı Kıvanç Tatlıtuğ ile eşi Başak Dizer'in dünyaya gelen oğullarına Kurt Efe ismini verdiği hatırlatılması üzerine, "Kurt Efe gayet tatlı, güzel bir isim. Keşke ben de Üzüm koysaydım diye düşünüyorum. Ama Mercan ismi kızıma çok yakıştı" demişti.

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Kıvanç Tatlıtuğ’lu dizisinden çıkarılan Özge Özpirinçci ilk kez görüntülendi! Serenay Sarıkaya sorularına beklenmedik tepki!

Setlere ne zaman döneceği merak edilen Özpirinçci, "Şu anda çalışmak değil, önceliğim Mercan. Belli de olmaz. Gelen iyi bir teklif olduğunda Mercan da benimle sete gider gelir" ifadelerini kullanmıştı.

Kıvanç Tatlıtuğ’lu dizisinden çıkarılan Özge Özpirinçci ilk kez görüntülendi! Serenay Sarıkaya sorularına beklenmedik tepki!

KADRODAN ÇIKARILDIKTAN SONRA İLK KEZ...

Kıvanç Tatlıtuğ ile başrolünü paylaşacağı 'Aile' dizisinin kadrosundan çıkarılıp rolü Serenay Sarıkaya'ya kaptıran 36 yaşındaki oyuncu, yaşananların ardından ilk kez Etiler'de görüntülendi.

Kıvanç Tatlıtuğ’lu dizisinden çıkarılan Özge Özpirinçci ilk kez görüntülendi! Serenay Sarıkaya sorularına beklenmedik tepki!

Dört saate yakın mekanda oturan oyuncu, çıkış kapısında basın mensuplarının sorulara maruz kalmamak için bahaneler üretti. Serenay Sarıkaya'ya rolü kaptırdığı hatırlatılınca güzel oyuncu, "Mercan'a yetişmem lazım" diyerek koşar adım aracına bindi.

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