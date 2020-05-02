Kıvanç Tatlıtuğ’un eşi Başak Dizer görenleri şoke etti! Bu hali bildiğiniz gibi değil…

Yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ 2016 yılında stil danışmanı Başak Dizer'le nikah masasına oturdu. Magazin dünyasında örnek çift olarak gösterilen Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer salgın nedeniyle evlerinde karantinadalar. Corona virüs sebebiyle evlerinde kalan ünlüler eski albümleri karıştırıp bilinmeyen fotoğraflarını sosyal medyada takipçileriyle paylaşıyor. Kıvanç Tatlıtuğ'un eşi Başak Dizer'de 25 yıl öncesine ait fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Başak Dizer, fotoğrafın altına "Bursa Namık Sözeri Koleji mezuniyet fotoğrafım. Lise son... Yaş 18... (hazırlık okuyanlar)Bizim sınıf/okul buraya! Kimler var bakalım Bursa'dan?" notunu düştü. Başak Dizer'i kimse tanıyamadı. İşte Kıvanç Tatlıtuğ'un eşi Başak Dizer ve diğer ünlü isimlerin gençlik, çocukluk fotoğrafları…