Kıvanç Tatlıtuğ'un eşi Başak Dizer'den 'beyne kan gitsin' hareketi! Başak Dizer esnekliğiyle hayran bıraktı!

Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'un 2016 yılında evlendiği Başak Dizer güzelliğiyle dikkat çekiyor. Sık sık tatile çıkan Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak Dizer sosyal medya hesaplarından paylaşımlarda bulunmayı ihmal etmiyor. Başak Dizer'in son paylaşımı ise hayli beğeni topladı. Başak Dizer, düzgün fiziği ile adeta yer çekimine meydan okuduğu paylaşımına "Kan beyne gitsin, omurlar açılsın, sırt esnesin..." notunu düştü. Ünlüler arasında oldukça yaygın olan spor yaparken fotoğraf paylaşma modasına uyan Kıvanç Tatlıtuğ'un eşi Başak Dizer takipçilerinden tam not aldı. İşte Başak Dizer'in esnekliğiyle hayran bırakan paylaşımı ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin spor paylaşımları...