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  • Kıvanç Tatlıtuğ'un eşi Başak Dizer'den 'beyne kan gitsin' hareketi! Başak Dizer esnekliğiyle hayran bıraktı!

'un eşi 'den 'beyne kan gitsin' hareketi! Başak Dizer esnekliğiyle hayran bıraktı!

Ünlü oyuncu 'un 2016 yılında evlendiği güzelliğiyle dikkat çekiyor. Sık sık tatile çıkan Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak Dizer hesaplarından paylaşımlarda bulunmayı ihmal etmiyor. Başak Dizer'in son paylaşımı ise hayli beğeni topladı. Başak Dizer, düzgün fiziği ile adeta yer çekimine meydan okuduğu paylaşımına "Kan beyne gitsin, omurlar açılsın, sırt esnesin..." notunu düştü. Ünlüler arasında oldukça yaygın olan spor yaparken fotoğraf paylaşma modasına uyan takipçilerinden tam not aldı. İşte Başak Dizer'in esnekliğiyle hayran bırakan paylaşımı ve sizin için derlediğimiz ...

Giriş Tarihi: 10.12.2019 17:09 Güncelleme Tarihi: 10.12.2019 17:13
Kıvanç Tatlıtuğ'un eşi Başak Dizer'den 'beyne kan gitsin' hareketi! Başak Dizer esnekliğiyle hayran bıraktı!

Ünlü oyuncu 'un 2016 yılında evlendiği güzelliğiyle dikkat çekiyor. Sık sık tatile çıkan Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak Dizer hesaplarından paylaşımlarda bulunmayı ihmal etmiyor. Başak Dizer'in son paylaşımı ise hayli beğeni topladı. Başak Dizer, düzgün fiziği ile adeta yer çekimine meydan okuduğu paylaşımına "Kan beyne gitsin, omurlar açılsın, sırt esnesin..." notunu düştü. Ünlüler arasında oldukça yaygın olan spor yaparken fotoğraf paylaşma modasına uyan takipçilerinden tam not aldı. İşte Başak Dizer'in esnekliğiyle hayran bırakan paylaşımı ve sizin için derlediğimiz ...

Kıvanç Tatlıtuğ'un eşi Başak Dizer'den 'beyne kan gitsin' hareketi! Başak Dizer esnekliğiyle hayran bıraktı!

ŞEYDA COŞKUN

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Kıvanç Tatlıtuğ'un eşi Başak Dizer'den 'beyne kan gitsin' hareketi! Başak Dizer esnekliğiyle hayran bıraktı!
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Kıvanç Tatlıtuğ'un eşi Başak Dizer'den 'beyne kan gitsin' hareketi! Başak Dizer esnekliğiyle hayran bıraktı!
Kıvanç Tatlıtuğ'un eşi Başak Dizer'den 'beyne kan gitsin' hareketi! Başak Dizer esnekliğiyle hayran bıraktı!
Kıvanç Tatlıtuğ'un eşi Başak Dizer'den 'beyne kan gitsin' hareketi! Başak Dizer esnekliğiyle hayran bıraktı!

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Kıvanç Tatlıtuğ'un eşi Başak Dizer'den 'beyne kan gitsin' hareketi! Başak Dizer esnekliğiyle hayran bıraktı!
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