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Haberler Galeri Kıvanç Tatlıtuğ'un Instagram paylaşımı çıtayı arşa çıkardı! Yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'a "Yaktın bizi Behlül Haznedar" yorumları yağdı...
Giriş Tarihi: 16.07.2021 16:25 Güncelleme Tarihi: 16.07.2021 16:27

Kıvanç Tatlıtuğ'un Instagram paylaşımı çıtayı arşa çıkardı! Yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'a "Yaktın bizi Behlül Haznedar" yorumları yağdı...

Modacı Başak Dizer ile 2016 yılında nikah masasına oturan ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, Türkiye'nin en yakışıklı oyuncuları arasında yer alıyor. Bir süredir ekranlardan uzak duran Kıvanç Tatlıtuğ, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Instagram'ı aktif olarak kullanmayan yakışıklı oyuncu, nadiren yaptığı paylaşımlarla bir anda gündem olmayı başarıyor. Tatlıtuğ son olarak çiçekli gömleğiyle çekildiği yeni bir karesini takipçilerini beğenisine sundu. Kıvanç Tatlıtuğ'un paylaşımına, "Yaktın bizi Behlül" yorumları yağdı.

Kıvanç Tatlıtuğ'un Instagram paylaşımı çıtayı arşa çıkardı! Yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'a Yaktın bizi Behlül Haznedar yorumları yağdı...

Modacı Başak Dizer ile 2016 yılında nikah masasına oturan ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, Türkiye'nin en yakışıklı oyuncuları arasında yer alıyor.

Kıvanç Tatlıtuğ'un Instagram paylaşımı çıtayı arşa çıkardı! Yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'a Yaktın bizi Behlül Haznedar yorumları yağdı...

Bir süredir ekranlardan uzak duran Kıvanç Tatlıtuğ, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

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Kıvanç Tatlıtuğ'un Instagram paylaşımı çıtayı arşa çıkardı! Yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'a Yaktın bizi Behlül Haznedar yorumları yağdı...

Yakın zamanda karşımıza çıkacak yeni projesi için tarzını değiştiren ünlü oyuncu, birkaç saat önce yaptığı yeni bir paylaşımla yeniden gündem oldu.

Kıvanç Tatlıtuğ'un Instagram paylaşımı çıtayı arşa çıkardı! Yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'a Yaktın bizi Behlül Haznedar yorumları yağdı...

Son dönemde Instagram hesabını daha aktif kullanan ünlü isim yine hayranlık uyandırdı.

Kıvanç Tatlıtuğ'un Instagram paylaşımı çıtayı arşa çıkardı! Yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'a Yaktın bizi Behlül Haznedar yorumları yağdı...

Takipçileri 37 yaşındaki Tatlıtuğ'un desenli gömleği ve kolyeleriyle uzaklara baktığı bu fotoğrafa kayıtsız kalamadı.

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