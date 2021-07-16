Kıvanç Tatlıtuğ'un Instagram paylaşımı çıtayı arşa çıkardı! Yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'a "Yaktın bizi Behlül Haznedar" yorumları yağdı...

Modacı Başak Dizer ile 2016 yılında nikah masasına oturan ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, Türkiye'nin en yakışıklı oyuncuları arasında yer alıyor. Bir süredir ekranlardan uzak duran Kıvanç Tatlıtuğ, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Instagram'ı aktif olarak kullanmayan yakışıklı oyuncu, nadiren yaptığı paylaşımlarla bir anda gündem olmayı başarıyor. Tatlıtuğ son olarak çiçekli gömleğiyle çekildiği yeni bir karesini takipçilerini beğenisine sundu. Kıvanç Tatlıtuğ'un paylaşımına, "Yaktın bizi Behlül" yorumları yağdı.