Kıvanç Tatlıtuğ'un kardeşi Melisa Tatlıtuğ'u gören inanamıyor! Kıvanç Tatlıtuğ'un kardeşi güzelliğiyle hayran bırakıyor!

Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'un kız kardeşi Melisa Tatlıtuğ güzelliğiyle hayran bıraktı. Kıvanç Tatlıtuğ'un yolundan gitmek isteyen ve oyuncu olmak için bir süredir çalışmalar yapan Melisa Tatlıtuğ, daha önce 'Süper Lady' yarışma programına katılarak ikinci olmuştu. Adını yarışma programıyla duyuran Melisa Tatlıtuğ'un sosyal medyada hayran kitlesi bulunuyor. Kıvanç Tatlıtuğ'un en küçük kardeşi olan Melisa Tatlıtuğ, 2007 yılında evlendi ve iki çocuk sahibi oldu. 1986 doğumlu olan ve bir dönem oyunculuk eğitimleri alan Kıvanç Tatlıtuğ'un kardeşi Melisa Tatlıtuğ, güzelliğiyle dikkatleri üzerine çekiyor. İşte Kıvanç Tatlıtuğ ve diğer ünlülerin kardeşleri…