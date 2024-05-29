Giriş Tarihi: 29.05.2024 11:38
Kız kardeşlerini herkes tanıyordu! İşte Hadise'nin sır gibi sakladığı erkek kardeşi! Benzerlikleri olay oldu
Kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da çok konuşulan Hadise, son olarak Mert Ayaydın ile sarmaş dolaş dans ederken görüntülenmişti. Mehmet Dinçerler ile sadece 5 ay evli kalan Hadise, şimdi ise erkek kardeşi Murat Açıkgöz ile adından söz ettirdi. Hadise'nin erkek kardeşini görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. İkilinin benzerlikleri dikkat çekerken "Hadise'nin erkek versiyonu", "Hık demiş burnundan düşmüş" yorumları yapıldı. İşte Hadise'nin gözlerden uzak yaşayan kardeşi Murat...