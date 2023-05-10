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Giriş Tarihi: 10.05.2023 22:11 Güncelleme Tarihi: 10.05.2023 22:11

Kızı, 4 çocuğunu da bırakarak ortadan kayboldu! 4 torununa bakan Aysel’e Esra Erol umut oldu!

ATV'nin sevilen reyting rekortmeni programı 'Esra Erol'da', bugün büyük bir dram yaşandı. Programa katılan Aysel Ezer, kızı Tuğçe Ezer'in 4 çocuğunu da bırakarak ortadan kaybolduğunu belirterek Esra Erol'dan yardım istedi. Programda Aysel Ezer'in 4 torunuyla birlikte yaşadığı dram, izleyicilerin yüreklerini burktu. Esra Erol ve ekibi Aysel Ezer'e 4 torunuyla birlikte yaşaması için bir ev daha bulmak ve Tuğçe Ezer'i geri getirmek için gerekli çalışmaları başlattı. İşte bugün Esra Erol'da yaşananlar!

Kızı, 4 çocuğunu da bırakarak ortadan kayboldu! 4 torununa bakan Aysel’e Esra Erol umut oldu!

ATV'nin ilgiyle takip edilen programlarından 'Esra Erol'da' bugün yine izleyicileri ekranları başına kilitledi.

Kızı, 4 çocuğunu da bırakarak ortadan kayboldu! 4 torununa bakan Aysel’e Esra Erol umut oldu!

Esra Erol'da bugün büyük bir dram yaşandı.

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Kızı, 4 çocuğunu da bırakarak ortadan kayboldu! 4 torununa bakan Aysel’e Esra Erol umut oldu!

Programa katılan Aysel Ezer, kızı Tuğçe Ezer'in 4 çocuğunu da bırakarak ortadan kaybolduğunu belirterek Esra Erol'dan yardım istedi.

Kızı, 4 çocuğunu da bırakarak ortadan kayboldu! 4 torununa bakan Aysel’e Esra Erol umut oldu!

Aysel Ezer, kızı Tuğçe Ezer'in çocuklarıyla birlikte 2016 yılından itibaren yanına taşındığını anlattı.

Kızı 4 çocuğunu da bırakarak ortadan kayboldu! 4 torununa bakan Aysel'e Esra Erol umut oldu! | Video

Kızı, 4 çocuğunu da bırakarak ortadan kayboldu! 4 torununa bakan Aysel’e Esra Erol umut oldu!

"TEK BAŞIMA BÜYÜTTÜM"

Aysel Ezer, "Ben hep tek başıma büyüttüm o çocukları. Hiç kimseden de yardım istemedim. Herkes biliyor. Kızım kaçtı. 4 torunumla ayaklarımın üstünde durmaya çalışıyorum. Üç ay önce boşanmadığı eşiyle geldi. Alaşehir'e gidelim dedik gittik, tekrar geri geldik" dedi.

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