Giriş Tarihi: 10.05.2023 22:11 Güncelleme Tarihi: 10.05.2023 22:11

Kızı, 4 çocuğunu da bırakarak ortadan kayboldu! 4 torununa bakan Aysel’e Esra Erol umut oldu!

ATV'nin sevilen reyting rekortmeni programı 'Esra Erol'da', bugün büyük bir dram yaşandı. Programa katılan Aysel Ezer, kızı Tuğçe Ezer'in 4 çocuğunu da bırakarak ortadan kaybolduğunu belirterek Esra Erol'dan yardım istedi. Programda Aysel Ezer'in 4 torunuyla birlikte yaşadığı dram, izleyicilerin yüreklerini burktu. Esra Erol ve ekibi Aysel Ezer'e 4 torunuyla birlikte yaşaması için bir ev daha bulmak ve Tuğçe Ezer'i geri getirmek için gerekli çalışmaları başlattı. İşte bugün Esra Erol'da yaşananlar!