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Haberler Galeri Kızı Süreyya Leyla'yı kucağına almak için gün sayan Hazal Kaya'dan karnı burnunda yeni poz! "Yarasın kızıma"
Giriş Tarihi: 01.12.2022 11:13 Güncelleme Tarihi: 01.12.2022 11:29

Kızı Süreyya Leyla'yı kucağına almak için gün sayan Hazal Kaya'dan karnı burnunda yeni poz! "Yarasın kızıma"

Güzel oyuncu Hazal Kaya, meslektaşı Ali Atay ile 2019 yılında nikah masasına oturmuştu. Çiftin mutlu evliliklerinden oğulları Fikret Ali dünyaya gelmişti. Geçtiğimiz aylarda ikinci bebek müjdesi ile hayranlarını sevindiren Hazal Kaya ile Ali Atay çifti kızlarına kavuşmak için gün sayıyor. Son olarak oğulları Fikret Ali'nin doğum gününü kutlayan çiftten Hazal Kaya karnı burnunda yeni pozunu sosyal medya hesabından paylaştı. Bir kız bebek beklediği bilinen çift yeni doğacak olan çocuklarına Süreyya Leyla ismini koyacak. İşte kızı Süreyya Leyla'yı kucağına almak için gün sayan Hazal Kaya'nın karnı burnunda yeni pozu!

Kızı Süreyya Leyla’yı kucağına almak için gün sayan Hazal Kaya’dan karnı burnunda yeni poz! Yarasın kızıma

Oyuncu çift Hazal Kaya ile Ali Atay, 2019 yılında dünyaevine girmişti. Gözde çift, mutlu evliliklerini aynı yıl oğulları Fikret Ali'yi kucaklarına alarak taçlandırmıştı.

Kızı Süreyya Leyla’yı kucağına almak için gün sayan Hazal Kaya’dan karnı burnunda yeni poz! Yarasın kızıma

Geçtiğimiz aylarda ikinci bebek müjdesi ile hayranlarını sevindiren Hazal Kaya ile Ali Atay çifti kızlarına kavuşmak için gün sayıyor.

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Kızı Süreyya Leyla’yı kucağına almak için gün sayan Hazal Kaya’dan karnı burnunda yeni poz! Yarasın kızıma

İkinci kez hamile olan Hazal Kaya karnı burnunda pozlarıyla ilgi odağı oluyor.

Kızı Süreyya Leyla’yı kucağına almak için gün sayan Hazal Kaya’dan karnı burnunda yeni poz! Yarasın kızıma

Gittiği davetlerde belirginleşen karnı ile poz veren Hazal Kaya'ya beğeni ve yorum yağıyor.

Kızı Süreyya Leyla’yı kucağına almak için gün sayan Hazal Kaya’dan karnı burnunda yeni poz! Yarasın kızıma

Hazal Kaya geçtiğimiz ay 32 yaşına basmıştı. Sosyal medya paylaşımı ile kendisine yapılan doğum günü organizasyonundan kareler paylaşan Hazal Kaya "32 ne güzel geldin" demişti.

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