Kızı Süreyya Leyla'yı kucağına almak için gün sayan Hazal Kaya'dan karnı burnunda yeni poz! "Yarasın kızıma"

Güzel oyuncu Hazal Kaya, meslektaşı Ali Atay ile 2019 yılında nikah masasına oturmuştu. Çiftin mutlu evliliklerinden oğulları Fikret Ali dünyaya gelmişti. Geçtiğimiz aylarda ikinci bebek müjdesi ile hayranlarını sevindiren Hazal Kaya ile Ali Atay çifti kızlarına kavuşmak için gün sayıyor. Son olarak oğulları Fikret Ali'nin doğum gününü kutlayan çiftten Hazal Kaya karnı burnunda yeni pozunu sosyal medya hesabından paylaştı. Bir kız bebek beklediği bilinen çift yeni doğacak olan çocuklarına Süreyya Leyla ismini koyacak. İşte kızı Süreyya Leyla'yı kucağına almak için gün sayan Hazal Kaya'nın karnı burnunda yeni pozu!