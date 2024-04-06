Kızılcık Şerbeti 58. bölüm izle! Show TV Kızılcık Şerbeti son bölüm izle tek parça, kesintisiz, HD seçenekleri

KIZILCIK ŞERBETİ SON BÖLÜM ÖZETİ

Fatih ile evlenmesi için çok uğraştığı Görkem'in bir anda değişmesiyle çok şaşıran Pembe, ne yapacağını bilemez. Ömer ve Kıvılcım'ın aynı evde yaşamaya başlaması ikiliyi çok mutlu ederken, bir takım sorunları da birlikte getirecektir.

Fatih ile evlenmesi için çok uğraştığı Görkem'in bir anda değişmesiyle çok şaşıran Pembe, ne yapacağını bilemez. Bir süre durumu idare etmeye çalışsa da kısa sürede sesini yükseltmek zorunda kalacaktır.