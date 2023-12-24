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Haberler Galeri Kızılcık Şerbeti dizisine flaş yeni oyuncu || Görkem geliyor... Ömer'e partner olacak!
Giriş Tarihi: 24.12.2023 12:07 Güncelleme Tarihi: 24.12.2023 12:14

Kızılcık Şerbeti dizisine flaş yeni oyuncu || Görkem geliyor... Ömer'e partner olacak!

Kızılcık Şerbeti son zamanların en çok izlenenleri arasında yer alırken, reyting rekorları da kırmaya devam ediyor. Dizinin son bölümlerinde yaşanan Alev ve Abdulllah'ın bir araya gelişi büyük ses getirmişti. Şimdi ise diziye öyle bir oyuncu dahil olacak ki... Ömer'e partner olarak gelmesi beklenen o oyuncu kim? İşte, Kızılcık Şerbeti'nin yeni oyuncusu...

Kızılcık Şerbeti dizisine flaş yeni oyuncu || Görkem geliyor... Ömer’e partner olacak!

Kızılcık Şerbeti dizisinden flaş bir oyuncu hamlesi. Geçtiğimiz hafta diziye konuk oyuncu olarak dahil olan Farah Zeynep Abdullah'tan sonra şimdi kadroya yeni bir isim dahil olacak. Bu isim dizinin seyrini nasıl değiştirecek şimdiden merak konusu oldu.

Kızılcık Şerbeti dizisine flaş yeni oyuncu || Görkem geliyor... Ömer’e partner olacak!

ÖMER'E PARTNER OLACAK!

Kızılcık Şerbeti dizisinden yeni oyuncu hamlesi. Sevilen dizide geçtiğimiz bölümlerde Ömer ve Kıvılcım ayrılmıştı. Ömer hastalığı nedeniyle Kıvılcım'a yalan söylemişti ve Kıvılcım Ömer'i affetmemişti. Dizinin yayınlanan yeni bölüm fragmanına göre ise Kıvılcım yeni bir aşka yelken açıyor. Peki, Ömer?

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Kızılcık Şerbeti dizisine flaş yeni oyuncu || Görkem geliyor... Ömer’e partner olacak!

Diizye yeni girecek olan oyuncu Ömer'in partneri olacak. Bu durum dizide nasıl değişiklikler yaratacak merak konusu oldu. Kıvılcım ve Ömer aşkını alevlendirecek mi yoksa tamamen mi bitirecek.

İşte, Ömer'in partneri olacak o oyuncu...

Kızılcık Şerbeti dizisine flaş yeni oyuncu || Görkem geliyor... Ömer’e partner olacak!

GÖRKEM GELİYOR!

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Kızılcık Şerbeti dizisine katılacak olan flaş yeni oyuncu Özge Özacar oldu. Görkem isimli bir karaktere hayat verecek olan Özacar'ın Ömer (Barış Kılıç) karakterinin hayatına gireceği öğrenildi.

Kızılcık Şerbeti dizisine flaş yeni oyuncu || Görkem geliyor... Ömer’e partner olacak!

ÖZGE ÖZACAR KİMDİR?

2 Nisan 1995'te İstanbul'da doğdu. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesinden mezun olmuştur. Chubbuck, Le Coq, Meisner oyunculuk tekniklerine dair eğitimler almış olan oyuncu, Bursa Bülbülü filminde canlandırdığı Arzu karakteriyle bu yıl yeniden izleyiciyle buluştu. İngilizce ve Fransızca bilen Özacar mayıs ayında gerçekleşen Cannes Film Festivali'nde kırmızı halıda yürüdü.

ÖZGE ÖZACAR'IN OYNADIĞI DİZİLER

Tatlı Küçük Yalancılar (2015) – Müge

Oyunbozan (2016) – Zeynep

Lise Devriyesi (2017) – Meltem

Meryem (2017-2018) – Naz Sargun

Sevgili Geçmiş (2019) – Azra Yılmaz

Kefaret (2020-2021) – Meltem Serez

Baba (2022) – Cansu

Kısmet (2023- ) Melike

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