Giriş Tarihi: 24.12.2023 12:07
Güncelleme Tarihi: 24.12.2023
12:14
Kızılcık Şerbeti dizisine flaş yeni oyuncu || Görkem geliyor... Ömer'e partner olacak!
Kızılcık Şerbeti son zamanların en çok izlenenleri arasında yer alırken, reyting rekorları da kırmaya devam ediyor. Dizinin son bölümlerinde yaşanan Alev ve Abdulllah'ın bir araya gelişi büyük ses getirmişti. Şimdi ise diziye öyle bir oyuncu dahil olacak ki... Ömer'e partner olarak gelmesi beklenen o oyuncu kim? İşte, Kızılcık Şerbeti'nin yeni oyuncusu...