Kızılcık Şerbeti dizisine flaş yeni oyuncu || Görkem geliyor... Ömer’e partner olacak!

Kızılcık Şerbeti dizisinden flaş bir oyuncu hamlesi. Geçtiğimiz hafta diziye konuk oyuncu olarak dahil olan Farah Zeynep Abdullah'tan sonra şimdi kadroya yeni bir isim dahil olacak. Bu isim dizinin seyrini nasıl değiştirecek şimdiden merak konusu oldu.