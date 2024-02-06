Kızılcık Şerbeti Küçük Apo’nun babası bakın kimmiş! Nilay’ın bebeğinin babası ortaya çıktı! Meğer Mustafa...

Show TV ekranlarının sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti'nde Nilay'ın bebeğinin babasıyla ilgili birtakım spekülasyonlar gündemi meşgul ediyordu. Nilay, bebeğinin babasının Mustafa olduğunu iddia ederken gerçek bir hikayeden senaryolaştırılan dizide gerçek kısa sürede ortaya çıktı. Ama Mustafa, doktordan çocuk sahibi olmasının imkansız olduğunu öğrenmişve boşanma davası açmıştı. Peki, Kızılcık Şerbeti Nilay'ın bebeğinin babası kim? Küçük Apo'nun babası Mustafa'mı, değil mi? İşte, o detay…