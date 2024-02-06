Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Kızılcık Şerbeti Küçük Apo’nun babası bakın kimmiş! Nilay'ın bebeğinin babası ortaya çıktı! Meğer Mustafa...
Giriş Tarihi: 06.02.2024 15:17 Güncelleme Tarihi: 06.02.2024 15:18

Kızılcık Şerbeti Küçük Apo’nun babası bakın kimmiş! Nilay'ın bebeğinin babası ortaya çıktı! Meğer Mustafa...

Cuma akşamlarının sevilen dizisi Kızılcık şerbeti izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Show TV'nin başrollerini Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Evrim Alasya ve Barış Kılıç'ın paylaştığı Kızılcık Şerbeti'nde Nilay'ın bebeği ilgili gelişmeler dikkat çekiyordu. Dizide Küçük Apo'nun kimden olduğu ile ilgili akılları karıştıran iddialar ortaya atılmıştı. Nilay, bebeğinin babasının Mustafa olduğunu iddia ederken gerçek kısa bir süre sonra ortaya çıktı. Peki, Kızılcık Şerbeti Küçük Apo'nun babası kim? Nilay'ın bebeğinin babası Mustafa mı değil mi? İşte, bebeğin babası olan isim ve diziye dair merak edilenler…

Kızılcık Şerbeti Küçük Apo’nun babası bakın kimmiş! Nilay’ın bebeğinin babası ortaya çıktı! Meğer Mustafa...

Show TV ekranlarının sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti'nde Nilay'ın bebeğinin babasıyla ilgili birtakım spekülasyonlar gündemi meşgul ediyordu. Nilay, bebeğinin babasının Mustafa olduğunu iddia ederken gerçek bir hikayeden senaryolaştırılan dizide gerçek kısa sürede ortaya çıktı. Ama Mustafa, doktordan çocuk sahibi olmasının imkansız olduğunu öğrenmişve boşanma davası açmıştı. Peki, Kızılcık Şerbeti Nilay'ın bebeğinin babası kim? Küçük Apo'nun babası Mustafa'mı, değil mi? İşte, o detay…

Kızılcık Şerbeti Küçük Apo’nun babası bakın kimmiş! Nilay’ın bebeğinin babası ortaya çıktı! Meğer Mustafa...

Her Cuma akşamı Show TV'de seyirciyle buluşan Kızılcık Şerbeti başrollerinde Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Evrim Alasya ve Barış Kılıç gibi başarılı isimleri barındırıyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Kızılcık Şerbeti Küçük Apo’nun babası bakın kimmiş! Nilay’ın bebeğinin babası ortaya çıktı! Meğer Mustafa...

Dizinin yayınlanan son bölümlerinde doktor, Mustafa'ya ''Bu şartlar altında çocuk sahibi olmanız imkansız'' demişti. Kısır olduğunu öğrenen Mustafa, Nilay'a boşanma davası açmıştı.

Kızılcık Şerbeti Küçük Apo’nun babası bakın kimmiş! Nilay’ın bebeğinin babası ortaya çıktı! Meğer Mustafa...

Yeni bölümü heyecanla beklenen diziden yeni fragman geldi. Tüm gerçekler sonunda ortaya çıkıyor.

Kızılcık Şerbeti Küçük Apo’nun babası bakın kimmiş! Nilay’ın bebeğinin babası ortaya çıktı! Meğer Mustafa...

KÜÇÜK APO'NUN BABASI BAKIN KİMMİŞ!

Dizinin yeni bölüm fragmanında Abdullah, tam olarak Alev'den ayrılıyor ve evine eski düzenine geri dönüyor. Alev konusu tamamen kapanıyor.

Öte yandan Nilay DNA testi yaptırıyor ve test sonuçları çıkıyor.

SON DAKİKA