Giriş Tarihi: 06.02.2024 15:17
Güncelleme Tarihi: 06.02.2024
15:18
Kızılcık Şerbeti Küçük Apo’nun babası bakın kimmiş! Nilay'ın bebeğinin babası ortaya çıktı! Meğer Mustafa...
Cuma akşamlarının sevilen dizisi Kızılcık şerbeti izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Show TV'nin başrollerini Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Evrim Alasya ve Barış Kılıç'ın paylaştığı Kızılcık Şerbeti'nde Nilay'ın bebeği ilgili gelişmeler dikkat çekiyordu. Dizide Küçük Apo'nun kimden olduğu ile ilgili akılları karıştıran iddialar ortaya atılmıştı. Nilay, bebeğinin babasının Mustafa olduğunu iddia ederken gerçek kısa bir süre sonra ortaya çıktı. Peki, Kızılcık Şerbeti Küçük Apo'nun babası kim? Nilay'ın bebeğinin babası Mustafa mı değil mi? İşte, bebeğin babası olan isim ve diziye dair merak edilenler…