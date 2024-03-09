Kızılcık Şerbeti’nin Çimen’i Selin Türkmen hakkındaki bu gerçek şoke etti! Sosyal medyada viral oldu!

Selin Türkmen'in yaşı bazı internet sitelerinde 44 olarak görülmüştü. Hal böyle olunca sosyal medya kullanıcıları ünlü ismin gerçek doğum tarihini araştırmaya başladı. Selin Türkmen ise konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir yanlışlık olduğunu açıklamıştı.